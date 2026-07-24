Rodri muss nach seinem WM-Erfolg am Rücken operiert werden. Manchester Citys Trainer Maresca bleibt trotz Wechselgerüchten gelassen.

Manchester (dpa) – Spaniens Fußballstar Rodri muss sich nach dem WM-Triumph am Rücken operieren lassen. «Rodri wird sich am Montag wegen eines Rückenproblems einer Operation unterziehen», bestätigte Manchester Citys neuer Trainer Enzo Maresca bei einer Pressekonferenz. «Er braucht Urlaub, er muss sich ausruhen und erholen, und dann wird er wieder hier bei uns sein.»

Rodri, bester Spieler der WM

Weltmeister Rodi, der noch beim Premier League-Club aus Manchester unter Vertrag steht, war nach dem Finalsieg gegen Argentinien als bester Spieler der WM ausgezeichnet worden – und nicht Argentiniens Superstar Lionel Messi oder Frankreichs Top-Stürmer Kylian Mbappé.

Derzeit gibt es aber auch Gerüchte, dass der 30-jährige Rodi zu Mbappés Club Real Madrid in die Heimat wechseln könnte. Rodri wurde in der spanischen Hauptstadt geboren. Der Mittelfeldspieler wechselte 2019 von Atlético Madrid zu Manchester City und hat dort noch einen Vertrag bis Sommer 2027.

Maresca gab sich aber betont gelassen. «Um große Spieler gibt es immer Spekulationen, deshalb mache ich mir darüber keine Sorgen», sagte der 46-jährige Italiener, der bei City der Nachfolger von Startrainer Pep Guardiola ist.

Rodri häufiger verletzt

Rodri hatte in seiner Karriere schon öfter mit Verletzungen zu tun. Eine Verletzung am Kreuzband setzte den Spanier für den Großteil der Saison 2024/25 außer Gefecht. Auch in der vergangenen Saison musste er mehrere körperliche Rückschläge verkraften.