Das ging schnell. Am Mittwochabend verließ Cristiano Ronaldo das Teamquartier der portugiesischen Nationalmannschaft. Und schon heute wird ein anderer Spieler seine legendäre Rückennummer tragen.

Kopenhagen (dpa) – Nur wenige Stunden nach seiner Abreise aus dem Teamquartier hat Portugals Fußball-Nationalmannschaft die legendäre Trikotnummer von Cristiano Ronaldo neu vergeben. Beim Nations-League-Spiel in Dänemark wird Rafael Leão heute Abend (20.45 Uhr/DAZN) mit der 7 auf dem Rücken und der Brust spielen. Das geht aus den offiziellen Kaderlisten für das Spiel in Kopenhagen hervor. Der 27-jährige Rafael Leão stürmt seit dieser Saison zusammen mit Leroy Sané für Galatasaray Istanbul.

Welche Bedeutung diese Nummer für Ronaldo hat, zeigt allein sein Markenname «CR7». Der 41 Jahre alte Rekordnationalspieler hatte sie bei der Nationalmannschaft 2008 und damit vor 18 Jahren von Luís Figo übernommen.

Weil er beim 2:1-Sieg in Norwegen nur auf der Bank saß und auch gegen Dänemark keinen Platz in der Startelf zugesprochen bekam, hatte Ronaldo das portugiesische Teamquartier am Vorabend des Dänemark-Spiels verlassen. Er flog mit einer Privatmaschine nach Madrid und wird wahrscheinlich nicht mehr für die Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Bislang bestritt Ronaldo für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte.