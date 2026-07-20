Ein Meer aus Rot, Jubel ohne Ende: Hunderttausende feiern Spaniens WM-Helden mitten in Madrid – trotz Hitze und bis tief in die Nacht.

Madrid (dpa) - Mehr als eine Million Menschen haben den frisch gekrönten spanischen Fußball-Weltmeistern in Madrid einen triumphalen Empfang bereitet. Bei der Parade im offenen Bus durch das Zentrum der Metropole jubelten die begeisterten Menschen ihren Helden um Rodri und Jungstar Lamine Yamal zu. «Ich schwebe buchstäblich auf Wolke sieben», sagte Ferran Torres, der Schütze des 1:0-Siegtores im Finale gegen Argentinien, kurz vor Beginn des Korsos.

Die Spieler tanzten, sangen und stellten immer wieder den gewonnenen WM-Pokal zur Schau. Allein am Cibeles-Platz, wo die Riesenparty ihren Höhepunkt haben sollte, warteten nach Schätzung der Hauptstadt-Behörden rund 120.000 Menschen - meist in roten Hemden - auf den Bus mit «La furia roja» (der roten Furie), wie die spanische Auswahl genannt wird.

Sie hatten den zweiten WM-Titel Spaniens nach 2010 schon seit dem frühen Abend bei Live-Musik und einer Show gefeiert. Hochsommerliche Temperaturen von weit über 30 Grad auch am Abend hielten sie nicht davon ab, ihren Fußball-Helden so nahe wie möglich zu kommen.

Empfänge beim König und beim Regierungschef

Nach ihrer Rückkehr aus den USA am frühen Nachmittag waren die Mitglieder der Nationalelf zunächst von König Felipe VI., seiner Frau, Königin Letizia, sowie ihren beiden Töchtern, der Prinzessin Leonor und der Infantin Sofía, empfangen worden. Die Königsfamilie war schon beim Finale im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York dabei und hatte an der Siegerehrung auf dem Rasen teilgenommen.

Anschließend statteten die Mannschaft Ministerpräsident Pedro Sánchez einen Höflichkeitsbesuch ab. «WIR SIND WELTMEISTER!!», hatte er in Großbuchstaben auf der Plattform X geschrieben. «Unsere Nationalmannschaft ist einfach großartig! Danke, Team.», fügte Sánchez hinzu.

Nach dem Feier-Marathon in Madrid verabschieden sich die Nationalspieler dann ab Dienstag in einen mehrwöchigen Sommerurlaub. Beliebte Ziele der spanischen Profis sind traditionell Ibiza, Mallorca oder private Urlaubsdomizile in Übersee.