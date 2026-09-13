Marco Reus und Lionel Messi erzielen für ihre Clubs in den USA die nächsten Saisontore. Einen Sieger gibt es nicht.

Miami (dpa) – Marco Reus und Lionel Messi haben sich in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS trotz eigener Treffer jeweils mit einem Remis begnügen müssen. Reus verwandelte für seinen Club Los Angeles Galaxy beim 1:1 gegen den Seattle Sounders FC in der 44. Minute einen Strafstoß. Die Führung durch den 37-Jährigen glich Seattle aber in der Schlussphase aus. Für Reus war es der sechste Treffer in der laufenden MLS-Saison. In der Western Conference belegt LA Galaxy den zehnten Platz.

Messi traf beim 2:2 für Inter Miami im Topspiel gegen Nashville SC. Der argentinische Superstar erzielte in der 62. Minute das Tor zum 2:1, in der Nachspielzeit rettete Nashville noch mit einem späten Treffer einen Zähler. Nashville ist in der Eastern Conference weiter Erster und hat neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Miami.