US-Fußball
Reus und Messi treffen, gewinnen aber nicht
Inter Miami - Nashville SC
Trotz eines eigenen Treffers reichte es für Lionel Messi (l) mit Inter Miami gegen Nashville nicht zum Sieg.
Marta Lavandier. DPA

Marco Reus und Lionel Messi erzielen für ihre Clubs in den USA die nächsten Saisontore. Einen Sieger gibt es nicht.

Lesezeit 1 Minute

Miami (dpa) – Marco Reus und Lionel Messi haben sich in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS trotz eigener Treffer jeweils mit einem Remis begnügen müssen. Reus verwandelte für seinen Club Los Angeles Galaxy beim 1:1 gegen den Seattle Sounders FC in der 44. Minute einen Strafstoß. Die Führung durch den 37-Jährigen glich Seattle aber in der Schlussphase aus. Für Reus war es der sechste Treffer in der laufenden MLS-Saison. In der Western Conference belegt LA Galaxy den zehnten Platz.

Messi traf beim 2:2 für Inter Miami im Topspiel gegen Nashville SC. Der argentinische Superstar erzielte in der 62. Minute das Tor zum 2:1, in der Nachspielzeit rettete Nashville noch mit einem späten Treffer einen Zähler. Nashville ist in der Eastern Conference weiter Erster und hat neun Punkte Vorsprung auf Verfolger Miami.

© dpa-infocom, dpa:260913-930-677043/1

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