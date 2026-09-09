Der frühere Schalke- und Leipzig-Trainer steht seit dieser Saison in Bologna an der Seitenlinie. So richtig läuft es noch nicht. Jetzt muss er auch noch eine Sperre absitzen.

Bologna (dpa) – Der frühere Schalker und Leipziger Bundesliga-Coach Domenico Tedesco ist nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt beim italienischen Erstligisten FC Bologna von der Liga wegen «äußerst respektlosen Verhaltens» für zwei Spiele gesperrt worden. Der 40-Jährige hatte am Sonntag beim 2:2 gegen Sassuolo Calcio in der Nachspielzeit die Rote Karte erhalten.

Tedesco hatte in der Schlussphase den Schiedsrichter verbal attackiert. Das Verhalten soll der ehemalige Nationaltrainer Belgiens auch in den Kabinen fortgesetzt haben. Auch Bologna-Präsident Joey Saputo war offenbar an den Beschimpfungen beteiligt. Der Club-Boss wurde bis zum 30. September 2026 von allen fußballbezogenen Tätigkeiten ausgeschlossen.

Für Tedesco, der in der vergangenen Saison noch Fenerbahce Istanbul trainiert hatte, läuft es in Bologna noch nicht wunschgemäß. Nach drei Spieltagen steht der Club mit nur einem Punkt auf dem 15. Platz.