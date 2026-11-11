Am Donnerstag bestreitet Bayern-Torjäger Harry Kane sein 126. Spiel für die Three Lions. Damit lässt er Peter Shilton endgültig hinter sich. Nationaltrainer Tuchel schwärmt von seinem Kapitän.

London (dpa) – Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane steht vor dem nächsten Meilenstein seiner Karriere. Der Bayern-Torjäger bestreitet am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) in London gegen Kroatien sein 126. Länderspiel, womit er den bisherigen Rekordhalter Peter Shilton (125) endgültig hinter sich lässt. «Ich denke, es ist einer der größten Meilensteine meiner Karriere», sagte der Angreifer. Vor dem Spiel im Londoner Wembley-Stadion soll Kane außerdem für den Gewinn des Ballon d'Or geehrt werden.

«Es ist ein bedeutender Anlass, unseren Fans die Ballon-d'Or-Trophäe zu präsentieren und sie ins Land zu bringen – und dass dies genau an dem Tag geschieht, an dem er mit seinem 126. Einsatz einen neuen Allzeitrekord aufstellt, macht es zu einem einfach wunderbaren, rundum schönen Ereignis», sagte Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel. «Das unterstreicht seinen Status als Profi, sein Auftreten und seine Aufstellung.»

Kane in Startelf gegen Kroatien

Kane werde noch mehr Tore erzielen und mehr Spiele bestreiten. «Und er wird morgen natürlich von Anfang an spielen, als unser Kapitän», betonte Tuchel. Der 33-jährige Kane, der mit England WM-Dritter wurde, ist mit 91 Länderspiel-Treffern auch Rekordtorjäger seines Landes.

Ein großer Titel mit der Nationalmannschaft fehlt Kane aber noch. «Es war schon immer mein größter Traum, eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft oder hoffentlich beides zu gewinnen. Ich weiß, wie schwierig das ist, deshalb bin ich extrem motiviert, das zu schaffen», sagte der Stürmer.