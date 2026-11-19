In Ecuador kommt es zu einem Eklat in der 3. Liga. Ein Spiel bewirft einen Unparteiischen mit einem Stein und verletzt ihn schwer. Nun kassiert der Fußballer die Quittung.

Yantzaza (dpa) – Ein Fußballer aus Ecuador ist wegen einer Attacke auf einen Unparteiischen für acht Jahre gesperrt worden. Jhon Perlaza hatte bei einem Drittligaspiel im vergangenen Oktober von der Ersatzbank aus einen Stein auf den Linienrichter geworfen und diesen im Gesicht getroffen. Der Schiedsrichter-Assistent erlitt dabei schwere Verletzungen und musste operiert werden, wie der Verband des südamerikanischen Landes (FEF) mitteilte.

Die Disziplinarkommission des FEF sprach nun eine Acht-Jahres-Sperre für alle Fußball-Aktivitäten gegen Perlaza aus. Zudem werde die FIFA aufgefordert, die Sperre weltweit anzuwenden. Der Verein Ciuduad de Yantzaza erhielt eine Geldstrafe von 2.000 US-Dollar (gut 1.800 Euro) und muss die Behandlungskosten des Unparteiischen in Höhe von knapp 4.400 Dollar übernehmen. Zudem gab es eine Platzsperre für drei Partien.

Attacke aus wenigen Metern Entfernung

Yantzaza hatte schon kurz nach der Attacke mitgeteilt, Perlaza aus dem Verein zu werfen. Auf Amateuraufnahmen der Partie ist zu sehen, wie der Spieler in der Nachspielzeit zunächst von hinter einer Tonne einen Gegenstand auf das Feld wirft. Dann hob er einen Stein vom Boden auf, ging zur Auswechselbank und warf den Stein. Dabei traf er den nur wenige Meter entfernten Linienrichter, der sofort zu Boden ging. Das Spiel wurde abgebrochen.