Nach seiner Gelb-Roten Karte schoss der FC Bayern die entscheidenden Tore: Eduardo Camavinga hat die Schuld an Real Madrids Champions-League-Aus bei sich selbst gesucht - und sich entschuldigt.

Madrid (dpa) – Eduardo Camavinga hat sich nach seiner Gelb-Roten Karte im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern München reumütig zu Wort gemeldet. «Ich übernehme die Verantwortung für meinen Teil. Ich möchte mich bei meinem Team und allen Madridistas entschuldigen. Danke für eure Unterstützung», schreib Camavinga in einer Instagram-Story.

Camavinga musste beim Stand von 3:2 für Real in der 86. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Er hatte Harry Kane gefoult und anschließend den Ball mitgenommen. Wenige Minuten zuvor hatte ihm Schiedsrichter Slavko Vinčić für ein taktisches Foul bereits Gelb gezeigt. Der Platzverweis wurde zum Wendepunkt des Spiels: Vor der Aktion standen die Zeichen in München auf Verlängerung, in Unterzahl verlor Real dann aber mit 3:4 und schied aus. Für die Entscheidung, Camavinga vom Platz zu stellen, wurde Vinčić scharf kritisiert, auf dem Platz und auch nach dem Spiel.

Auch Mbappe äußert sich mit etwas Abstand zum Real-Aus

Auch Kylian Mbappé äußerte sich auf Instagram mit etwas Abstand zum Viertelfinalaus: «Es ist enttäuschend, aus einem so wichtigen Wettbewerb ausgeschieden zu sein, aber wir müssen nach vorn schauen. Wir müssen uns selbst kritisch hinterfragen, um solche Enttäuschungen in Zukunft zu vermeiden», schrieb Reals Stürmer.