Ein halbes Jahrzehnt spielt David Alaba bei Real Madrid. Nun ist für den Österreicher, der einst die Abwehr beim FC Bayern zusammenhielt, bei den Königlichen Schluss. Wohin geht es?

Madrid (dpa) – David Alaba verlässt Real Madrid. Der 33 Jahre alte Österreicher soll an diesem Samstag im letzten Saisonspiel der Madrilenen im legendären Santiago Bernabéu verabschiedet werden, wie der Club mitteilte. Gegner wird Athletic Bilbao sein.

Alaba war im Sommer 2021 vom FC Bayern München zu Real gewechselt und gewann mit dem spanischen Hauptstadt-Club elf Titel, darunter zweimal die Champions League (2022 und 2024).

Mit seinem Abschied wurde aber bereits gerechnet, sein Vertrag endet zum 30. Juni. Er kann damit ablösefrei wechseln. Bei Real gehörte Alaba in der vergangenen Spielzeit nicht mehr zur Stammformation. Wadenprobleme machten dem Innenverteidiger immer wieder zu schaffen.

Welche Clubs Interesse haben sollen

Alaba trage die Zuneigung aller Madridistas in seinem Herzen, sagte Vereinspräsident Florentino Pérez: «Real Madrid wird immer sein Zuhause sein.» Alaba absolvierte 131 Partien für Real.

Berichten und Spekulationen zufolge sollen Inter Mailand und Juventus Turin Interesse am Kapitän der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft haben. Aber auch aus Saudi-Arabien soll es Interesse geben.