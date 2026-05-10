Ohne Mbappé muss Real im Clásico ran – kann Barça mit Flicks Team ausgerechnet gegen Madrid die Meisterschaft feiern?

Barcelona (dpa) – Der französische Fußball-Star Kylian Mbappé von Rekordmeister Real Madrid fällt erwartungsgemäß für den Clásico am Abend (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Barcelona aus. Das teilten die Königlichen mit. Der Torjäger war nach seiner Oberschenkelverletzung erst in den letzten Tagen wieder ins Training eingestiegen.

Barça kann mit einem Punktgewinn den Meistertitel perfekt machen. Die Elf von Hansi Flick liegt elf Punkte vor Real. Damit würde für die Madrilenen die Saison ohne Titel zu Ende gehen.