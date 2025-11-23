Real Madrid wieder sieglos: 2:2 bei Aufsteiger Elche

Am großen Rivalen aus Barcelona ist Real Madrid zwar wieder vorbei. Mit dem Remis gegen Elche geht die wettbewerbsübergreifende Sieglos-Serie aber vorerst weiter.

Elche (dpa) – Real Madrid hat zwar die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga zurückerobert, bleibt nach dem unterhaltsamen 2:2 (0:0) beim FC Elche aber zum dritten Mal in Serie sieglos. Die Mannschaft des früheren Leverkusen-Trainers Xabi Alonso hatte gegen den Aufsteiger große Mühe.

In einer hektischen Schlussphase, in der Elches Víctor Chust in der sechsten Minute der Nachspielzeit auch noch die Gelb-Rote Karte sah, rettete Jude Bellingham dem Spitzenreiter zumindest einen Punkt. Der englische Nationalspieler traf in der 87. Minute zum Endstand. Zuvor war der Gastgeber durch Aleix Febas (53.) und Álvaro (83.) zweimal in Führung gegangen. Für Real hatte Dean Huijsen zwischenzeitlich ausgeglichen (78.).

Den FC Barcelona, der bereits am Samstag Athletic Bilbao mit 4:0 bezwungen hatte, lässt Real dank des Zählers wieder hinter sich. Das nächste Spiel der Madrilenen steht am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League auswärts bei Olympiakos Piräus auf dem Programm.