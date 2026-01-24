Real schlägt Villarreal. Die Madrilenen gewinnen das Topspiel, erobern vorerst die Tabellenführung und setzen Erzrivale FC Barcelona mit Coach Hansi Flick unter Druck.

Villarreal (dpa) – Real Madrid hat mit einem Sieg im Spitzenspiel beim FC Villarreal vorerst die Führung in der Tabelle der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Mit dem 2:0 (0:0) beim kommenden Champions-League-Gegner von Bayer Leverkusen schoben sich die Königlichen am FC Barcelona vorbei mit zwei Punkten Vorsprung.

Allerdings empfängt der Titelverteidiger mit Trainer Hansi Flick an diesem Sonntag daheim in Real Oviedo das Schlusslicht der Primera División. Beide Tore für Madrid gegen das viertplatzierte Team von Villarreal erzielte Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (47. Minute und 90.+4). Es war der sechste Real-Sieg in der Meisterschaft nacheinander.