Real Madrid patzt in der spanischen Liga. Ganz spät kassiert das Starensemble bei Betis Sevilla noch den Ausgleich. Die Meisterschaft rückt in weite Ferne.

Sevilla (dpa) – Real Madrid hat nach einem Last-Minute-Gegentreffer den nächsten Rückschlag im Meisterschafts-Rennen der spanischen Fußball-Liga kassiert. Das Starensemble um Nationalspieler Antonio Rüdiger musste sich trotz langer Führung bei Betis Sevilla mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Der Rückstand von Real auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt damit acht Zähler. Die Katalanen haben am Samstag (16.15 Uhr) beim FC Getafe die Chance, den Vorsprung am sechstletzten Spieltag auf elf Zähler auszubauen.

Vinícius Júnior brachte überlegene Madrilenen in der 17. Minute verdient in Führung. Lange sah es nach einem knappen Sieg des spanischen Rekordmeisters aus, ehe Sevillas Héctor Bellerín in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch für den Ausgleich sorgte.