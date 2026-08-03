Seit elf Jahren war Peter Gulacsi eine feste Größe im RB-Tor. Der Ungar unterstützte sogar seinen jüngeren Torwartkollegen auf dem Weg zur Nummer 1. Nun sucht er selbst nochmal eine Herausforderung.

Leipzig (dpa) – RB Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi wechselt zum spanischen Spitzenclub FC Villarreal. Der 36 Jahre alte Ungar unterschrieb beim Vorjahres-Dritten einen Vertrag. Der langjährige Stammtorhüter der Leipziger hatte erst im Februar seinen Vertrag bei RB bis 30. Juni 2027 verlängert. Allerdings deutete sich beim Fußball-Bundesligisten schon an, dass Gulacsi nun den Weg für den jüngeren Belgier Maarten Vandevoordt freimachen soll.

«In unseren Gesprächen hat Pete sehr offen und respektvoll seinen Wunsch geäußert, in dieser Phase seiner Karriere noch einmal eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Beim FC Villarreal bekommt er die Möglichkeit, in LaLiga und erneut in der Champions League zu spielen. Nach allem, was er für RB Leipzig geleistet hat, war es uns wichtig, ihm diesen Schritt zu ermöglichen», sagte RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer.

Der ehrgeizige Gulacsi war seit elf Jahren bei RB und galt seit dem Bundesliga-Aufstieg 2016 lange als die unangefochtene Nummer eins. Im Februar dieses Jahres erlitt der ehemalige ungarische Nationaltorhüter einen Innenbandanriss im Knie, daraufhin stellte Ex-Trainer Ole Werner dann den 24-jährigen Vandevoordt ins Tor. Nachdem Gulacsi wieder voll ins Training eingestiegen ist, unterstützte er seinen jüngeren Vereinskollegen. Für sein professionelles Verhalten durfte er im Saisonfinale beim SC Freiburg wieder 90 Minuten im RB-Tor stehen.

Nachfolger soll noch ins Trainingslager kommen

Die Lücke, die der Weggang von Gulacsi reißt, wird zeitnah geschlossen. Medienberichten zufolge sollen sich die Sachsen mit dem norwegischen WM-Torhüter Örjan Nyland einig sein, der auch noch ins Trainingslager im österreichischen Saalfelden kommen soll.