Wenige Tage vor dem ersten Spieltag in der französischen Liga und nach mehreren Hitzewellen muss ein Spiel von Paris Saint-Germain verlegt werden. So geht es jetzt weiter.

Paris (dpa) – Weil der Rasen kaputt ist, kann Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain sein erstes Ligaspiel der Saison nicht im heimischen Stadion austragen. Nach mehreren Hitzewellen sei der Platz im Parc des Princes derartig beschädigt, dass die Partie gegen Stade Rennes dort am Sonntag nicht stattfinden könne, teilte der Club mit.

Das Spiel findet den Angaben zufolge nun um 20.45 Uhr nicht in der französischen Hauptstadt, sondern in Rennes in der Bretagne im Roazhon Park statt. Vor der folgenden geplanten Paris-Partie soll der Rasen ersetzt werden. Am 4. September ist das Heimspiel gegen die AS Monaco angesetzt.