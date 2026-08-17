Seattle (dpa) – Thomas Müller hat in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS mal wieder seine Cleverness bewiesen. Der Weltmeister von 2014 schloss einen indirekten Freistoß im Sechzehner für die Vancouver Whitecaps bei den Seattle Sounders erfolgreich ab und sicherte seiner Mannschaft bei der einstudierten Variante den Sieg (2:0). Müller war bei seinem sechsten Saisontor in der 82. Minute erfolgreich.

Zuvor hatte Rayan Elloumi (77.), der früh für Jeevan Badwal nach einer Gehirnerschütterung eingewechselt worden war, die Kanadier auf dem Lumen Field spät in Führung gebracht. Seattle kassierte die siebte Niederlage in Serie – so viele wie noch in der MLS. Müllers Teamkollege Yohei Takaoka im Tor war so gut wie beschäftigungslos.