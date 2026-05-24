Meister Arsenal feiert. Man City verabschiedet Guardiola. Im Abstiegs-Fernduell sichert sich Tottenham den Klassenerhalt. Das passierte am letzten Premier-League-Spieltag.

London (dpa) – Tottenham Hotspur hat am letzten Spieltag der Premier League den Klassenerhalt geschafft, West Ham United steigt hingegen in die 2. Liga ab. Die Spurs setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen den FC Everton durch und kamen am Ende einer desaströsen Saison mit insgesamt drei Trainern noch zu einem glücklichen Ende. Die Hammers, die auf eine Niederlage des Konkurrenten hoffen mussten, gewannen ihr Heimspiel gegen Leeds United 3:0 (0:0).

Tottenham war im ausverkauften Stadion an der White Hart Line von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Matchwinner war Joao Palhinha (43. Minute), der den Ball kurz vor der Pause erst an den Pfosten köpfte und dann den Abpraller verwertete. Sein Tor sorgte für emotionale Szenen im Stadion.

Havertz feiert mit Arsenal und Tausenden Fans

Champions-League-Finalist FC Arsenal stand schon vor dem Spieltag als englischer Meister fest. Die Mannschaft um Nationalspieler Kai Havertz setzte sich mit 2:1 (1:0) bei Crystal Palace durch. Sportlich ging es um nichts mehr.

Vor dem Spiel zogen Tausende Arsenal-Fans feiernd durch die Straßen um den Selhurst Park in Süd-London. Die Tore für die Gunners erzielten Gabriel Jesus (42. Minute) und Noni Madueke (48.) nach Vorlage des eingewechselten Havertz. Mit Blick auf das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Samstag rotierte Trainer Mikel Arteta auf neun Positionen.

Emotionale Szenen in Manchester

Starcoach Pep Guardiola verpasste in seinem letzten Spiel mit Manchester City einen Sieg. Beim Europa-League-Sieger Aston Villa unterlag sein Team mit 1:2 (0:1). Guardiola verabschiedet sich nach zehn Jahren, in denen er mit City sechs Meisterschaften, die Champions League und dreimal den englischen Pokal gewann. City und Villa sind für die Champions League qualifiziert.

Salahs Abschied in Liverpool, Chelsea verpasst Europa

Der FC Liverpool verspielte beim Abschied von Mohamed Salah und Andrew Robertson eine Führung. Die Reds kamen an der Anfield Road gegen Brentford nur zu einem 1:1 (0:0), sind nach einer enttäuschenden Saison allerdings für die Königsklasse qualifiziert. Nach dem Abpfiff ließ sich Salah unter Tränen von den Fans feiern.

Der FC Chelsea verpasste es, seine verkorkste Saison noch einigermaßen versöhnlich abzuschließen und verspielte mit dem 1:2 (0:1) beim AFC Sunderland die Qualifikation für Europa.

Vor dem letzten Spiel hatten die Londoner Platz acht belegt, der die Teilnahme an der Conference League bedeutet hätte. Mit einem Sieg hätte Chelsea nächste Saison sogar in der Europa League gespielt. Doch nun müssen sich die Blues mit ihrem neuen Trainer Xabi Alonso in der nächsten Spielzeit voll auf heimische Liga und Pokalwettbewerbe konzentrieren.