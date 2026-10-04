Auch ohne Cristiano Ronaldo bleibt Portugal in der Nations League makellos und steht bereits im Viertelfinale. Die Niederlande profitieren vom Unentschieden Deutschlands.

Berlin (dpa) – Ohne Cristiano Ronaldo hat Titelverteidiger Portugal auch sein viertes Spiel in der Nations League gewonnen und vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus besiegte Norwegen wie vor einer Woche mit 2:1 (1:1), erneut erzielte Ronaldos Nachfolger Gonçalo Ramos den Siegtreffer (79.). Francisco Conceição kassierte kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (86.).

In der ersten Halbzeit hatte Innenverteidiger Kristoffer Ajer (36.) die Gäste mit einem traumhaften Halbvolley in Führung gebracht, João Cancelo (38.) konterte kurz darauf mit einem weiteren Traumtor von der Strafraumkante.

Portugals Rekordspieler und -torschütze Ronaldo hatte die Nationalmannschaft unter der Woche verlassen, nachdem er im Hinspiel gegen Norwegen nicht eingesetzt worden war.

Niederlande gewinnen knapp gegen Serbien

Die Niederlande haben in der deutschen Gruppe erneut mit 2:1 (1:1) gegen Serbien gewonnen und die Tabellenführung übernommen. Das Team des neuen spanischen Trainers Xavi Hernández profitierte von der Punkteteilung von Griechenland und Deutschland.

Den Siegtreffer erzielte der frühere Bundesliga-Profi Joshua Zirkzee (72.) nach einer feinen Kombination. In der ersten Halbzeit hatte Teun Koopmeiners (31.) die Niederlande mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung gebracht, bei dem Virgil van Dijk in seinem 100. Länderspiel knapp verpasste. Mihajlo Cvetkovic (35.) glich für die Serben per Kopf aus.

Kurz nach der Pause hatten Cvetkovic und Koopmeiners mit einem weiteren Freistoß von der Strafraumgrenze erneut gute Chancen. Danach entwickelte sich ein rasantes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, ehe Zirkzee entscheidend traf. Am Ende brachten die Niederlande den Sieg über die Zeit.

Österreich unentschieden in Kosovo

Dank eines späten Treffers von Joker Christoph Lang holte Österreich im Kosovo ein 1:1 (0:0) und verteidigte die Tabellenführung in seiner Nations-League-Gruppe. Hoffenheims Fisnik Asllani hatte den Kosovo in Führung gebracht (70.). Lang glich für das Team von Trainer Ralf Rangnick in der Schlussphase aus (85.).