Ausgerechnet im ersten Spiel nach der Ära Ronaldo kassiert Portugal eine historische Niederlage. Die Reaktionen in der Presse fallen deutlich aus.

Braga (dpa) – Die portugiesischen Fans skandierten nach dem vierten Gegentreffer fast schon höhnisch den Namen «Cristiano Ronaldo», die heimische und internationale Presse reagierte nach dem 1:4 zu Hause gegen Dänemark mit heftiger Kritik. «Ronaldo erschien nicht zum Abend der Ehrungen. Und Portugal auch nicht», schrieb die portugiesische Zeitung «Público» zum ersten Spiel nach dem Abschied des Superstars aus der Fußball-Nationalmannschaft.

«Schwere Niederlage» für Portugal

«Zu den Nachrichten: Die schlechte ist, dass Portugal eine schwere Niederlage erlitten hat. Die sehr schlechte ist, dass die Mannschaft nicht einmal in der Lage schien, das Spiel zu gestalten. Die gute ist, dass es kaum ein noch schlechteres Spiel geben wird», hieß es weiter.

Ausgerechnet im Spiel eins nach der Ronaldo-Ära erlebte Portugal eine historische Demütigung. Die Pleite gegen die Dänen war die höchste Heimniederlage in einem offiziellen Pflichtspiel. «Cristiano hat das nicht verdient», titelte die spanische Zeitung «As».

Jesus über Ronaldo: «Er ist ja nicht mehr hier»

Ronaldo hatte nach mehr als 23 Jahren in der Nationalmannschaft Anfang November seinen Rücktritt verkündet. Zuvor hatte er sich mit Nationaltrainer Jorge Jesus zerstritten. Ob ihm Ronaldo fehle, war Jesus gefragt worden. «Vermissen? Wie? Er ist ja nicht mehr hier», antwortete der Coach.

«Er fehlt, um uns Gesellschaft zu leisten, aber er spielt nicht mehr, er ist nicht mehr hier und hat seine Zukunft bereits entschieden», fügte der 72-Jährige später hinzu. Obwohl Jesus zuvor seine ersten vier Spiele als portugiesischer Nationaltrainer in der Nations League gewinnen konnte und die Mannschaft sicher fürs Viertelfinale qualifiziert ist, dürfte der Druck zunehmen.

«Wir sind weiterhin Erster, das stimmt, und wir haben noch ein Spiel vor uns, um den ersten Platz zu sichern», sagte Defensivspieler Rúben Neves mit Blick auf das Gruppenfinale am Dienstag gegen Wales (20.45 Uhr). «Der Trainer hat versucht, uns aufzubauen und uns Kraft zu geben, denn das nächste Spiel ist sehr wichtig.» Vor dem letzten Spieltag liegt Portugal drei Zähler vor Dänemark.

Portugal von Ehrung abgelenkt? Rúben Neves widerspricht

Obwohl Ronaldo gar nicht im Stadion war, weder auf dem Platz noch auf der Tribüne, stand der 41-Jährige im Mittelpunkt. Die portugiesische Mannschaft lief zunächst mit Ronaldos Rückennummer sieben auf. Während der Nationalhymne war auf der Haupttribüne ein Banner zu sehen, das dem langjährigen Kapitän gewidmet war und seine größten Momente im Dress des Nationalteams zeigte. Zudem spendete das Publikum dem Superstar in Minute sieben Applaus und Sprechchöre.

Ob die Ehrung die portugiesische Mannschaft während des Spiels abgelenkt habe? «Nein, natürlich nicht. Die Ehrung war sehr verdient und sehr schön, und sie hatte nichts mit dem Ergebnis des Spiels zu tun», erklärte Rúben Neves.