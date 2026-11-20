Ausgerechnet beim Erzrivalen gibt Coach Mauricio Pochettino am Wochenende seinen Einstand bei Manchester United. Seit Alex Fergusons Abschied 2013 blieb kein Trainer lange. Die Probleme liegen tiefer.

Manchester (dpa) – Mauricio Pochettinos erstes Spiel als Trainer von Manchester United ist gleich eines der wichtigsten der Premier-League-Saison. Der 54-Jährige gibt sein Debüt an der Seitenlinie ausgerechnet beim Erzrivalen FC Liverpool. «Wir fahren nach Anfield mit dem Ziel zu gewinnen, mutig zu sein und Manchester United zu sein», sagte Pochettino auf der Internetseite des Clubs.

Die brenzlige Tabellensituation – Man United steht als 18. auf einem Abstiegsplatz – soll sein Team nicht lähmen. «Druck muss Energie freisetzen, Verantwortung muss Energie freisetzen», betont Pochettino.

Der Nächste, bitte!

Es sind die üblichen motivierenden Worte, wenn ein neuer Trainer beginnt. Die Fans des 20-maligen englischen Fußballmeisters haben sie schon so oft gehört. Seit dem Abschied von Trainerlegende Sir Alex Ferguson 2013 haben sieben Cheftrainer versucht, Man United wieder zu Erfolgen zu führen, Interimslösungen nicht mitgezählt. Doch die Anhänger warten immer noch auf die erste Meisterschaft seit der Ferguson-Ära.

Sie mussten zudem mitansehen, wie der ungeliebte Nachbar Man City siebenmal den Titel holte – selbst wenn der Club inzwischen in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Liga schuldig gesprochen wurde. Mit mittlerweile ebenfalls 20 Meisterschaften hat Liverpool auch noch zu United aufgeschlossen.

An einen Abstieg, den ersten seit 1974, glaubt zwar kaum jemand ernsthaft. Doch so schlecht wie in dieser Saison ist United seit 40 Jahren nicht gestartet.

Sehnsucht nach den Erfolgen der Ferguson-Ära

Im November 1986 stand der Club auf Platz 19. Damals musste Trainer Ron Atkinson gehen, sein Nachfolger hieß Alex Ferguson. Als der Schotte begann, wartete der Club seit 1967 auf eine Meisterschaft. In mehr als 26 Jahren holte Ferguson mit Man United 13 Meistertitel, fünfmal den FA Cup und zweimal die Champions League, bevor er sich im Mai 2013 in den Ruhestand verabschiedete.

Danach begann der Niedergang. Fergusons erster Nachfolger, David Moyes, hielt sich nur zehn Monate. Und selbst Titel schützten die Trainer danach nicht: Louis van Gaal musste kurz nach dem FA-Cup-Sieg 2016 gehen, José Mourinho anderthalb Jahre nach dem Gewinn der Europa League, Erik ten Hag nach Ligapokal- und FA-Cup-Gewinn. Pochettinos Vorgänger Michael Carrick war in der vergangenen Saison noch dafür gefeiert worden, dass er United überraschend auf Platz drei geführt hatte.

Keine klare Linie

Dass es nicht allein an den Trainern liegt, darin sind sich Beobachter längst einig. Seit Fergusons Abschied fehle dem Club eine klare sportliche Linie, lautet die Kritik: Auf jeden Trainer folgte einer mit einer völlig anderen Spielidee, und die Spieler dafür wurden teuer und ohne erkennbaren Plan gekauft.

Das US-Sportportal ESPN verweist etwa auf das Gegenpressing unter Interimstrainer Ralf Rangnick, ten Hags Suche nach einem Mittelweg zwischen Ballbesitz und Defensive und zuletzt Amorims starres System. «Um einen Umbruch einzuleiten, muss man einen Plan machen und daran festhalten», sagte United-Eigengewächs Marcus Rashford im vergangenen Jahr.

Fan-Wut auf die Besitzer

Einen großen Teil der Schuld geben die Fans seit jeher der Besitzerfamilie Glazer. Die Amerikaner hatten den zuvor schuldenfreien Club 2005 größtenteils auf Pump gekauft und ihm mehr als 500 Millionen Pfund Schulden aufgebürdet. Schon zehn Jahre später hatte das United mehr als eine Milliarde Pfund an Zinsen, Finanzierungskosten und Dividenden gekostet.

Hoffnung machte vielen Fans deshalb der Einstieg von Sir Jim Ratcliffe. Der britische Milliardär und Gründer des Chemiekonzerns Ineos stieg im Februar 2024 für rund 1,25 Milliarden Pfund mit 27,7 Prozent ein und übernahm das sportliche Kommando. Seitdem hat er die Führungsetage ausgetauscht, Hunderte Stellen gestrichen und Pläne für ein neues Stadion mit 100.000 Plätzen vorangetrieben. Ohne den Sparkurs wäre dem Premier-League-Club bald das Geld ausgegangen, argumentierte er.

Sportlich blieb es jedoch ein Auf und Ab, und mit höheren Ticketpreisen hat Ratcliffe viele Anhänger gegen sich aufgebracht. Inzwischen protestieren sie nicht mehr nur gegen die Glazers, sondern auch gegen ihn.

Wie viel Zeit bekommt Pochettino?

Nun also Pochettino als Trainer. Der Argentinier machte sich in England mit Southampton einen Namen. Tottenham führte er 2019 ins Champions-League-Finale. Mit Paris Saint-Germain wurde er französischer Meister. Beim FC Chelsea war nach einer Saison im gegenseitigen Einvernehmen Schluss. Zuletzt führte er die USA bei der Heim-WM ins Achtelfinale. Nicht wenige halten die Aufgabe bei Manchester United für deutlich schwerer als seine bisherigen Engagements.

Übrigens: Fergusons Anfang bei Manchester United verlief alles andere als erfolgreich. Bei seinem ersten Spiel am 8. November 1986 verlor United 0:2 bei Oxford United und rutschte auf Platz 20 ab. Am Saisonende stand Platz elf.

Seinen ersten Titel holte der Schotte 1990 mit dem FA Cup, die erste Meisterschaft erst 1993 – mehr als sechs Jahre nach seinem Amtsantritt. So lange war nach Fergusons Abschied kein Trainer mehr im Amt. Ob Pochettino so viel Zeit bekommt?