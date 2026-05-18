Nantes (dpa) – Die Fans des französischen Erstligisten FC Nantes haben in der Partie gegen den FC Toulouse mit einem Platzsturm für einen Spielabbruch gesorgt. Dutzende vermummte Fans durchbrachen am Sonntagabend in der 22. Minute die Sicherheitsabsperrungen im Stade de La Beaujoire und stürmten auf das Spielfeld. Fans warfen Leuchtfackeln, die Spieler wurden vom Platz geführt, während Nantes-Trainer Vahid Halilhodzic versuchte, die Fans zur Rede zu stellen und sie zum Verlassen des Stadions zu bewegen.

Sportministerin: «Solche Vorfälle dürfen nicht toleriert werden»

Die Polizei griff ein und das Spielfeld wurde geräumt. Die Fans kehrten unter Aufsicht der Bereitschaftspolizei auf die Ränge zurück. Nach einer langen Unterbrechung erklärte Schiedsrichterin Stéphanie Frappart, die örtlichen Behörden hätten aus Sicherheitsgründen die Absage des Spiels angeordnet. Nantes ging als Tabellen-17. in die Partie und war bereits abgestiegen.

Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari verurteilte die Gewaltszenen als vollkommen inakzeptabel. «Die vom Präfekten beschlossene endgültige Unterbrechung dieses Spiels war unumgänglich. Solche Vorfälle dürfen nicht toleriert werden.» Die Urheber der Gewalttaten müssten identifiziert und streng bestraft werden.