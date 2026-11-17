Gegen Japan verlor Brasilien - in der Nachspielzeit. Zudem sah auch Trainer Carlo Ancelotti Rot. Wie lief es ohne ihn der Seite im letzten Test des Jahres für den Rekordweltmeister?

Singapur (dpa) – Nach der blamablen Last-Minute-Pleite mit Doppel-Rot in der Nachspielzeit gegen Japan hat Fußball-Rekordweltmeister Brasilien ohne seinen gesperrten Star-Trainer Carlo Ancelotti ein Testspiel gegen Singapur deutlich gewonnen. Gegen die Nummer 148 der FIFA-Weltrangliste gelang der Seleção angeführt von Hattrick-Schütze Vinicius Junior ein 7:0 (4:0) im Nationalstadion des asiatischen Stadtstaates.

Romario macht Zoff via Instagram

Ancelotti durfte die Mannschaft nicht coachen, zudem fehlte Raphinha vom FC Barcelona. Er hatte wie der italienische Coach nach dem Siegtor der Japaner zum 3:2 in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen. Nach der Niederlage hatte Brasiliens einstige Fußball-Ikone Romario via Instagram kräftig ausgeteilt gegen den 67 Jahre alten Trainer des Rekordweltmeisters. «Ancelotti, es reicht jetzt! Pack deine Sachen und verschwinde!», hatte er unter anderem geschrieben.

Daraufhin hatte Ancelotti wiederum gesagt: «Das ist Meinungsfreiheit, und in einem demokratischen Land kann jeder seine Meinung äußern.» Die Wahrheit sei, dass Romario viel rede. Das sei aber auch sein gutes Recht, meinte Ancelotti.

Im Testspiel gegen Singapur sorgte Vinicius Junior rasch für klare Verhältnisse mit seinen Toren in der 9., 15. und 21. Minute. Endrick (31.) erhöhte vor der Pause, nach dem Seitenwechsel trafen noch Estevao (51.), Rayan (65.) und der eingewechselte Allan (74.).