Ein Tag verging noch, nachdem Medien in England es berichtet hatten. Nun ist der Abschied von Trainer Eddie Howe in Newcastle besiegelt.

Newcastle (dpa) – Eddie Howe ist nach fast fünf Jahren nun auch offiziell nicht mehr Trainer von Newcastle United. Der Club aus der englischen Premier League teilte mit, er habe die Entscheidung des 48-Jährigen akzeptiert, der bei Newcastle auch Trainer der beiden deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw war. Bereits am Donnerstag hatten englische Medien übereinstimmend berichtet, Howe werde das Amt aufgeben, das er im November 2021 übernommen hatte.

Als Favorit auf seine Nachfolge gilt der deutsche Trainer Matthias Jaissle, der zuletzt bei Al Ahli in Saudi-Arabien tätig war. In der Clubmitteilung hieß es, die Suche nach einem neuen Trainer befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Weiteres dazu werde bald mitgeteilt.

Howe verabschiedete sich in einer langen Stellungnahme auf der Club-Webseite mit emotionalen Worten und kündigte an, eine Auszeit nehmen zu wollen. «Obwohl es unglaublich schwierig war, diese Entscheidung zu treffen, weiß ich in meinem Herzen, dass es die richtige ist», sagte Howe.

Am Mittwoch hatte Newcastle in einem Testspiel 1:4 gegen Bristol City verloren. In der vergangenen Saison hatte der Club aus dem Nordosten Englands trotz großer Investitionen nur den zwölften Tabellenplatz belegt. Dennoch sollte die Zusammenarbeit eigentlich fortgesetzt werden.