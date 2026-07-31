Premier League
Offiziell: Howe als Trainer bei Woltemade-Club Newcastle weg
Eddie Howe
Newcastle United hat den Abschied von Trainer Eddie Howe nun offiziell mitgeteilt. (Archivbild)
Jon Super. DPA

Ein Tag verging noch, nachdem Medien in England es berichtet hatten. Nun ist der Abschied von Trainer Eddie Howe in Newcastle besiegelt.

Lesezeit 1 Minute

Newcastle (dpa) – Eddie Howe ist nach fast fünf Jahren nun auch offiziell nicht mehr Trainer von Newcastle United. Der Club aus der englischen Premier League teilte mit, er habe die Entscheidung des 48-Jährigen akzeptiert, der bei Newcastle auch Trainer der beiden deutschen Nationalspieler Nick Woltemade und Malick Thiaw war. Bereits am Donnerstag hatten englische Medien übereinstimmend berichtet, Howe werde das Amt aufgeben, das er im November 2021 übernommen hatte.

Als Favorit auf seine Nachfolge gilt der deutsche Trainer Matthias Jaissle, der zuletzt bei Al Ahli in Saudi-Arabien tätig war. In der Clubmitteilung hieß es, die Suche nach einem neuen Trainer befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Weiteres dazu werde bald mitgeteilt.

Howe verabschiedete sich in einer langen Stellungnahme auf der Club-Webseite mit emotionalen Worten und kündigte an, eine Auszeit nehmen zu wollen. «Obwohl es unglaublich schwierig war, diese Entscheidung zu treffen, weiß ich in meinem Herzen, dass es die richtige ist», sagte Howe.

Am Mittwoch hatte Newcastle in einem Testspiel 1:4 gegen Bristol City verloren. In der vergangenen Saison hatte der Club aus dem Nordosten Englands trotz großer Investitionen nur den zwölften Tabellenplatz belegt. Dennoch sollte die Zusammenarbeit eigentlich fortgesetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:260731-930-468522/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt abonnieren!
Newsletter zu den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport