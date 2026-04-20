Ralf Rangnick hat Österreich zur Fußball-WM geführt. Nach der Endrunde läuft sein Vertrag aus. In Wien ist man aber hoffnungsvoll, den deutschen Coach halten zu können.

Wien (dpa) – Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) wirbt bei Auswahltrainer Ralf Rangnick weiter energisch um eine Vertragsverlängerung. Bestenfalls einige man sich mit dem deutschen Coach noch vor der Weltmeisterschaft im Sommer in Nordamerika auf einen neuen Kontrakt. «Wir werden schauen, ob es vor oder nach der WM möglich ist, aber ich denke, es ist vor der WM möglich», sagte ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll vor Journalisten, wie die Nachrichtenagentur APA meldete. Man sei in «sehr positiven Gesprächen» mit Rangnick. Dem Bericht zufolge soll Rangnicks Gehalt deutlich erhöht werden.

Das aktuelle Arbeitspapier des 67-Jährigen läuft nach der WM aus. Der frühere Bundesligacoach von Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim und Leipzig will mit den Fußballern der Alpenrepublik im Sommer überzeugen. «Der Teamchef ist spannend, die Spieler sind spannend und die Spiele sind spannend. Jeder traut uns etwas zu, wir selbst auch», sagte Sportdirektor Peter Schöttel.