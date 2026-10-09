Fußball in Nordamerika
Oberschenkelverletzung: Thomas Müller fällt vorerst aus
Thomas Müller
Wie lange Thomas Müller fehlen wird, ist derzeit ungewiss. (Archivbild)
Tyler Tate. DPA

Thomas Müller kommt zur Halbzeit ins Spiel, verletzt sich aber gegen Ende der Partie. Nun verpasst der ehemalige Bayern-Star das Duell mit einem früheren HSV-Spieler.

Lesezeit 1 Minute

Vancouver (dpa) – Wegen einer Oberschenkelverletzung wird der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Müller den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS vorerst fehlen. Das gab sein Trainer Jesper Sörensen bekannt. Damit verpasst der 37-Jährige am Sonntag das Duell mit dem früheren Bundesligaspieler Heung-min Son vom Los Angeles FC.

Müller war im Spiel gegen Chicago Fire zur Halbzeit beim Stand von 0:1 eingewechselt worden. Eine 1:3-Niederlage gegen Bastian Schweinsteigers Ex-Club und dem neuen Verein von Robert Lewandowski konnte er jedoch nicht verhindern. Am Ende der Partie zog er sich die Oberschenkelverletzung zu. Wie lange Sörensen genau auf Müller verzichten müsse, wisse er nicht. Man müsse abwarten.

Vancouver ist trotz der Niederlage weiter Tabellenerster der Western Conference mit drei Punkten Vorsprung auf das Team aus St. Louis. Damit haben die Whitecaps um den früheren Bayern-Star die Playoffs fest im Blick. Bis dahin sind noch sieben Spiele zu absolvieren.

© dpa-infocom, dpa:261009-930-814162/1

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