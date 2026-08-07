FIFA-Krise
Norwegens Verband fordert Infantino zu Rücktritt auf
Lisa Klaveness
Norwegens Präsidentin Klaveness fordert Konsequenzen. (Archivbild)
Armando Franca. DPA

Fußball-Europa steht aktuell geschlossen gegen FIFA-Boss Infantino. Norwegens Präsidentin fordert den Schweizer nun zum Rücktritt auf.

Lesezeit 1 Minute

Oslo (dpa) - Der norwegische Fußballverband um Präsidentin Lise Klaveness fordert FIFA-Boss Gianni Infantino zum sofortigen Rücktritt auf. Dies sei Resultat einer gemeinsamen Sitzung am Donnerstag, berichtete Klaveness dem britischen «Guardian». «Wir haben beschlossen, dass wir Infantino nicht mehr vertrauen.» Der Schweizer steht nach dem geplatzten Investorendeal so sehr in der Kritik wie noch nie in seinen gut zehn Jahren als Präsident.

«Wir waren ständig besorgt, und jedes Jahr, in jeder Phase des Jahres, gab es einen weiteren besorgniserregenden Schritt. Das Vertrauen ist nun endgültig weg, für Infantino gibt es kein Zurück mehr», sagte Klaveness, die von Ex-Präsident Sepp Blatter bereits als mögliche Nachfolgerin Infantinos gehandelt wurde, weiter. 

Klaveness: «Außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich»

Infantino hatte versucht, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen. Nach wenigen Tagen musste der FIFA-Boss die Pläne unter großem Druck, vor allem von der Europäischen Fußball-Union UEFA, zurückrufen.

«Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich sind, um einen dauerhaften Wandel herbeizuführen», sagte Klaveness. Aktuell steht Europa geschlossen gegen Infantino und droht, FIFA-Wettbewerbe zu boykottieren. Die Nationalverbände England, Schweden, Wales und Serbien haben ihre Unterstützungsschreiben bereits zurückgezogen. Die Norweger hatten ein solches Schreiben nicht verfasst.

© dpa-infocom, dpa:260807-930-495676/2

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