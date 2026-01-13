Erst nach über einer Stunde wird Nick Woltemade eingewechselt. Ein Tor gelingt ihm nicht. Er verliert mit Newcastle United im League Cup das erste Halbfinal-Duell mit Manchester City.

Newcastle (dpa) – Nick Woltemade hat nach seiner späten Einwechslung die 0:2-Hinspielniederlage von Newcastle United im Halbfinale des League Cups gegen Manchester City nicht verhindern können. Der deutsche Fußball-Nationalspieler kam in der 69. Minute in die Partie, ein Treffer gelang dem 23-Jährigen nicht.

Für Newcastle war es die erste Heimniederlage in einem Pflichtspiel seit Ende September. Das Rückspiel ist für den 4. Februar in Manchester angesetzt. Den Finalgegner machen die beiden Londoner Rivalen FC Arsenal und FC Chelsea unter sich aus.

Zuspiele auf Woltemade in die Spitze

Den ersten Treffer im St. James Park erzielte Citys 72-Millionen-Euro-Winterzugang Antoine Semenyo in der 53. Minute. Er war erst vier Tage vor dem Match vom FC Bournemouth verpflichtet worden und jubelte nur wenige Minuten nach seinem ersten Treffer erneut.

Artistisch hatte Semenyo nach einer Ecke den Ball ins Tor befördert. Doch nach einer minutenlangen Prüfung durch den Videoschiedsrichter wurde der Treffer nicht anerkannt. Erling Haaland soll um Millimeter im Abseits gestanden haben.

Danach kam Woltemade in die Partie und wurde immer wieder von seinen Mitspielern in der Sturmspitze gesucht und angespielt. Ein Tor gelang ihm aber nicht, stattdessen schlug Manchester in der langen Nachspielzeit noch mal zu durch Rayan Cherki (90.+8).