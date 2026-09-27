Drei Tage nach dem 1:1 gegen Deutschland haben die Niederlande in der Nations League zum ersten Mal gewonnen. Das Spiel in Serbien hatte für den neuen Trainer Xavi aber auch einen Schreckmoment.

Belgrad (dpa) – Der deutsche Gruppengegner Niederlande hat in der Nations League den ersten Sieg gefeiert. Drei Tage nach dem späten Unentschieden gegen Deutschland gewann das Team des neuen spanischen Trainers Xavi Hernández mit 2:1 (1:0) in Serbien.

Stürmer Mexx Meerdink von AZ Alkmaar schoss in der 30. und 69. Minute seine beiden ersten Länderspiel-Tore für die Niederlande. Das 1:0 erzielte der 23-Jährige per Foulelfmeter. Kurz nach der Pause glich der frühere Frankfurter Luka Jovic zum 1:1 für die Serben aus (46.).

Bitter für Oranje: Stürmerstar Cody Gakpo vom FC Liverpool musste schon in der 17. Minute mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden. Am Donnerstag hatte der 27-Jährige beim 1:1 gegen Deutschland noch den späten Ausgleichstreffer für sein Team erzielt.