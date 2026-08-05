Im Achtelfinal-Rückspiel des brasilianischen Pokals bereitet Neymar den entscheidenden Treffer vor. Auch nach dem Spiel zieht der Altstar die Aufmerksamkeit auf sich.

Belém (dpa) – Fußball-Star Neymar hat nach dem Einzug seines Clubs FC Santos in das Viertelfinale des brasilianischen Pokals mit provokanten Gesten in Richtung von Fans des unterlegenen Clube do Remo für Aufsehen gesorgt. Wie auf einem Video in den sozialen Medien zu sehen ist, rief der 34-Jährige gegnerischen Anhängern nach dem Schlusspfiff erst lautstark etwas zu. Dann schlug er voller Inbrunst seine Hand auf das Wappen des FC Santos und jubelte in den Katakomben des Stadions in Richtung der Fans.

Neymar, der zur Halbzeit eingewechselt wurde, bereitete im Rückspiel in Belém den 1:0-Siegtreffer durch Rony vor. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 0:0 getrennt.

Bei der WM im Sommer war Neymar mit Brasilien bereits im Achtelfinale an Norwegen (1:2) gescheitert. Anschließend verkündete der Routinier seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Der einstige Topstürmer des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain bestritt insgesamt 130 Länderspiele für den Rekordweltmeister und ist noch vor Pelé Rekordtorschütze des Landes.