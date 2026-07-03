Fußball
Neuer Club-Trainer für Ronaldo: Al-Nassr holt Postecoglou
Ange Postecoglou
Ange Postecoglou wird neuer Club-Trainer von Cristiano Ronaldo. (Archivbild)
Bradley Collyer. DPA

Cristiano Ronaldo bekommt bei Al-Nassr mit Ange Postecoglou einen neuen Coach. Mit Tottenham gewann der 60-Jährige die Europa League, bei seiner letzten Trainerstation war er schnell den Job los.

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Riad (dpa) – Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hat einen neuen Trainer bei seinem Club Al-Nassr FC. Der Australier Ange Postecoglou übernimmt den saudi-arabischen Verein. Wie Al-Nassr mitteilte, erhält Postecoglou einen Zweijahresvertrag. Ronaldo, der mit Portugal bei der Fußball-WM im Achtelfinale steht, hat bei Al-Nassr noch einen Kontrakt bis Sommer 2027.

Der 60-Jährige wird Nachfolger von Ronaldos Landsmann Jorge Jesus, der den Club nach nur einem Jahr und dem Gewinn des Meistertitels schon wieder verließ. Zuletzt war Medienberichten zufolge auch Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez als neuer Coach von Al-Nassr im Gespräch. Martínez wies die Spekulationen jedoch zurück.

Zuletzt erfolglos bei Nottingham Forest

Stattdessen übernimmt Postecoglou. Zuletzt trainierte er von September bis Oktober des vergangenen Jahres Nottingham Forest. Nach acht Spielen ohne Sieg war für Postecoglou beim Premier-League-Club aber schon wieder Schluss. In der Saison 2024/2025 hatte er mit Tottenham Hotspur die Europa League gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:260703-930-330979/1

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