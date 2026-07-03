Riad (dpa) – Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hat einen neuen Trainer bei seinem Club Al-Nassr FC. Der Australier Ange Postecoglou übernimmt den saudi-arabischen Verein. Wie Al-Nassr mitteilte, erhält Postecoglou einen Zweijahresvertrag. Ronaldo, der mit Portugal bei der Fußball-WM im Achtelfinale steht, hat bei Al-Nassr noch einen Kontrakt bis Sommer 2027.
Der 60-Jährige wird Nachfolger von Ronaldos Landsmann Jorge Jesus, der den Club nach nur einem Jahr und dem Gewinn des Meistertitels schon wieder verließ. Zuletzt war Medienberichten zufolge auch Portugals Nationaltrainer Roberto Martínez als neuer Coach von Al-Nassr im Gespräch. Martínez wies die Spekulationen jedoch zurück.
Zuletzt erfolglos bei Nottingham Forest
Stattdessen übernimmt Postecoglou. Zuletzt trainierte er von September bis Oktober des vergangenen Jahres Nottingham Forest. Nach acht Spielen ohne Sieg war für Postecoglou beim Premier-League-Club aber schon wieder Schluss. In der Saison 2024/2025 hatte er mit Tottenham Hotspur die Europa League gewonnen.
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