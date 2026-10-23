Paris (dpa) – Aufgrund der neuen landesweiten Demonstrationen und befürchteten Ausschreitungen an diesem Samstag ist das Fußballspiel zwischen dem französischen Meister Paris Saint-Germain und Olympique Lyon verschoben worden.

Das ursprünglich für Sonntag (20.45 Uhr) im Pariser Parc des Princes geplante Duell soll nun einen Tag später, am kommenden Montag (20.30 Uhr), stattfinden, wie PSG und die Ligue de Football Professionnel (LFP) mitteilten. Grund ist eine Verfügung der Polizeipräfektur, die die Austragung der Begegnung am Sonntag untersagt hatte.

70.000 Polizisten am Samstag im Einsatz

Frankreich wappnet sich mit einem massiven Polizeiaufgebot für die erneuten Demonstrationen, bei denen wie am vergangenen Samstag schwere Krawalle befürchtet werden. Innenminister Laurent Nuñez kündigte den Einsatz von insgesamt 70.000 Polizisten und Gendarmen im öffentlichen Raum und ein hartes Durchgreifen an. Auch Spezialkräfte würden mobilisiert.

Die Schülerdemonstrationen mündeten am vergangenen Samstag in breitere Proteste auch gegen eine zu geringe Kaufkraft, wobei es in Paris und anderen Städten zu schweren Ausschreitungen kam. Dabei wurden Geschäfte geplündert, Gebäude und Autos in Brand gesetzt. Polizisten wurden angegriffen und verletzt. Vor den für diesen Samstag geplanten erneuten Demonstrationen ordnete die Regierung zahlreiche Beschränkungen an, um erneute Gewalt zu verhindern.