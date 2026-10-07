Scott McTominay trainiert nach seiner Herz-OP wieder mit dem Team. Die Ärzte der SSC Neapel geben grünes Licht für die Rückkehr des Mittelfeldspielers.

Neapel (dpa) – Nach seiner Herz-Operation steht der schottische Fußball-Nationalspieler Scott McTominay wieder auf dem Platz. Wie sein Club SSC Neapel mitteilte, nahm der 29-Jährige heute wieder am Training teil.

«Scott McTominay unterzog sich weiteren Untersuchungen, die ergaben, dass er bereit zu spielen ist. Deshalb hat der Neapel-Spieler das Training mit der Mannschaft wieder aufgenommen», teilte der Club mit.

Eingriff in Manchester

McTominay musste sich wegen einer Herzrhythmusstörung einem operativen Eingriff unterziehen, einer sogenannten Ablation. Bei diesem minimalinvasiven Verfahren wird gezielt Gewebe im Herzen verödet, das für die Entstehung von Herzrhythmusstörungen verantwortlich ist. Der Eingriff wurde in Manchester vorgenommen.

McTominay steht bei Napoli seit Sommer 2024 unter Vertrag. Zuvor spielte er sieben Jahre für Manchester United. Seinem derzeitigen Verein verhalf er zum Gewinn der italienischen Meisterschaft. Bei der diesjährigen WM in den USA, Kanada und Mexiko schied McTominay mit Schottland in der Gruppenphase aus.