NBA-Profi Shai Gilgeous-Alexander mischt jetzt nicht nur auf dem Basketball-Court, sondern auch im europäischen Fußball mit. Er investiert in einen europäischen Spitzenclub.

Madrid/Oklahoma City (dpa) – Basketball-Superstar Shai Gilgeous-Alexander steigt beim spanischen Fußball-Erstligisten Atlético Madrid ein und wird Teil der Eigentümergruppe. «Ich freue mich, nun offiziell Teil des Eigentümerkreises von Atlético Madrid zu sein. Dieser Verein ist seit vielen Jahren an der Spitze des europäischen Fußballs vertreten. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, an seiner Zukunft mitzuwirken», sagte der Kanadier.

Der 28-Jährige wurde in der nordamerikanischen Profiliga NBA in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zum wertvollsten Spieler gewählt und gewann 2025 mit den Oklahoma City Thunder die Meisterschaft. Atlético Madrid erklärte: «Die Partnerschaft beruht auf gemeinsamen Werten: Ehrgeiz, Exzellenz und der Überzeugung, dass jeder Erfolg hart erarbeitet werden muss.»

Der spanische Topclub machte keine Angaben dazu, wie hoch der Anteil von Gilgeous-Alexander an Atlético ist. Medienberichten zufolge hat der NBA-Profi eine kleine Beteiligung an dem Verein erworben.

Gilgeous-Alexander folgt unter anderem auf LeBron James

Gilgeous-Alexander ist nicht der erste Weltklasse-Basketballer, der in den Fußball investiert. Der viermalige NBA-Champion LeBron James wurde 2011 Minderheitsgesellschafter des Premier-League-Clubs FC Liverpool.

Seitdem folgten weitere Investitionen von NBA-Stars in Europa und in Nordamerika, sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball. So investierte Kevin Durant im Juli 2025 in den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Der Grieche Giannis Antetokounmpo schloss sich im Februar 2026 dem Eigentümerkreis des Frauenteams des FC Chelsea an. Bereits 2023 erwarb er Anteile von Nashville SC in der nordamerikanischen Major League Soccer.