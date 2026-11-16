Das DFB-Team braucht gegen die Niederlande einen Sieg, um garantiert ins Nations-League-Viertelfinale einzuziehen. Der Bundestrainer setzt dabei auf neun Akteure aus der Sieger-Elf von Serbien.

Berlin (dpa) - Bundestrainer Jürgen Klopp geht das entscheidende Spiel der Fußball-Nationalmannschaft um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League mit neun Spielern aus der Sieger-Elf von Serbien an. Darunter befindet sich am Abend (20.45 Uhr) in Berlin im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande auch wieder der am vergangenen Freitag beim 3:1 in Belgrad als Torschütze auftrumpfende Debütant Brajan Gruda.

Lediglich in der Abwehr nimmt Klopp im 50. Länderspiel gegen den Erzrivalen zwei Veränderungen vor. Der Dortmunder Nico Schlotterbeck und Bayern-Profi Nathaniel Brown kommen im Olympiastadion für Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt in die Anfangsformation.

Bei einem Sieg gegen den praktisch schon für das Viertelfinale qualifizierten Tabellenführer Niederlande wäre dem DFB-Team das Weiterkommen unabhängig vom Ausgang der Partie zwischen den punktgleichen Griechen und Serbien sicher. Bei einer Niederlage würde das Viertelfinale definitiv verpasst werden - und es könnte für die deutsche Mannschaft sogar noch zu zwei Playoff-Spielen gegen den Abstieg in die B-Liga kommen.

Die deutsche Startelf:

ter Stegen - Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown - Kimmich - Pavlovic, Wirtz - Gruda, Havertz, Scherhant