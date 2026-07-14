Frankreich gegen Spanien
Yamal reagiert auf Rassismus-Eklat vor WM-Halbfinale
WM 2026 - Spanien Pressekonferenz
Yamal verwies auf die integrative Kraft des Fußballs.
Tony Gutierrez. DPA

Spaniens Ex-Ministerpräsident Mariano Rajoy sorgt mit einer rassistischen Äußerung vor dem WM-Halbfinale für Empörung. So reagiert Spaniens Superstar Lamine Yamal.

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Arlington (dpa) – Spaniens Jungstar Lamine Yamal hat nach der rassistischen Äußerung des ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy vor dem WM-Halbfinale gegen Frankreich auf die verbindende Kraft des Fußballs verwiesen. «Wenn Fußball etwas bewirken kann, dann Integration. Frankreich und wir sind beide Beispiele für Integration. Darum geht es im Fußball – nicht darum, über Aussagen anderer Menschen zu sprechen», sagte der Flügelspieler an seinem 19. Geburtstag.

«Morgen spielen wir eines der schönsten Spiele, die man bei einer Weltmeisterschaft erleben kann. Ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Moment ist, darüber zu sprechen», sagte Yamal vor dem Halbfinale gegen Frankreich (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV).

Rajoy, früher Politiker der konservativen Volkspartei PP, hatte in einem Beitrag für die Digitalzeitung «El Debate» geschrieben, Frankreich verfüge über einen Kader auf höchstem Niveau. Allerdings stünden keine Franzosen in dem Fußball-Team, behauptete er. Rajoys Beitrag stieß sowohl in Frankreich als auch in Spanien vor der Partie in Arlington bei Dallas auf scharfe Ablehnung.

Frankreichs Mittelfeldspieler Warren Zaïre-Emery wurde ebenfalls auf die Aussagen angesprochen. Er sagte, er habe den Text nicht gelesen. «Diese französische Mannschaft hat Spieler mit verschiedenen Hintergründen und Abstammungen. So wie das Land», sagte Zaïre-Emery. «Wir sind eine vereinte Gruppe, ein vereintes Team, und das ist alles, worauf es ankommt.»

© dpa-infocom, dpa:260714-930-380673/1

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