Belgrad (dpa) – Sein schwarzes Premieren-Trikot mit der Nummer 10 hielt Brajan Gruda wie eine Trophäe in der linken Hand, als er nach dem Duschen noch mal im langen Spielertunnel Richtung Stadioninnenraum verschwand. Der 22 Jahre alte Leipziger wird den außergewöhnlichen Belgrader Fußballabend mit dem 3:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien in der Arena von Roter Stern als ganz besonderes persönliches Erlebnis in Erinnerung behalten.

Erstes Länderspiel, erstes Tor, Lob von allen Seiten – besser geht es kaum. «Ich bin sehr glücklich, dass ich von Anfang an spielen durfte», sagte Gruda, als er in der zugigen Mixed Zone zwischen Kabine und Busparkplatz mit den Reportern über sein bemerkenswertes Länderspiel-Debüt sprach. «Dass wir das Spiel gewinnen, macht mich glücklich – mit dem Tor obendrauf», sagte Gruda.

Grudas «Schock» beim Sololauf zum Tor

Das 3:0 in der 50. Minute war Grudas großer Moment und ein Höhepunkt des Spiels. Der 22-Jährige beschrieb die Szene seines Sololaufes aus der eigenen Hälfte nach dem Pass von Kapitän Joshua Kimmich so. «Der Jo spielt mir den Ball zu. Und mit dem ersten Kontakt hatte ich so viel Platz. Ich habe ihn einfach genutzt. Es war ein bisschen ein Schock, dass ich nicht so richtig angegriffen wurde. Und dann schieße ich den Ball rein.» So einfach war das also.

Gruda hatte halt nur das umgesetzt, was ihm der Bundestrainer an Worten mit auf den Weg gegeben hatte. Jürgen Klopp hatte ihm gesagt, «dass ich einfach frei spielen soll, dass ich nach hinten arbeiten muss. Er hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und ich glaube, das hat man auch gesehen auf dem Platz.»

Klopp schwärmt von «Zocker» Gruda

Auch Klopp war sehr angetan, was er vom «Straßenfußballer» und «Zocker» Gruda zu sehen bekam. «Dass Brajan so spielen kann, das steht außer Frage. Was Brajan gezeigt hat, ist Brajan Gruda. Und ich werde einen Teufel tun und ihm ein Dribbling verbieten. Offensiv hat er es toll gemacht – was für ein wundervoller Fußballer. Es hat auch mir Spaß gemacht, ihm zuzugucken.»

Der Neuling mit dem starken linken Fuß beeindruckte auch die Teamkollegen. «Er hat ein sehr gutes Timing in seinen Dribblings. Die sind ja sehr langwierig. Er spielt oft auch noch einen zweiten und dritten Spieler aus. Es sieht oft auch so aus, als ob er es gar nicht über sein maximales Tempo macht, sondern sein technisches Vermögen», sagte Torjäger Niclas Füllkrug: «Er hat einen unfassbar guten Touch, ein gutes Timing dafür, wann er den Ball vorlegen muss, wann er nach innen, wann er nach außen geht. Ein hochtalentierter Fußballer.»

Und was passiert mit dem Premieren-Trikot? Auch das klärte Gruda noch auf. «Das erste Trikot nehme ich natürlich für mich mit, das wird gut aufbewahrt.»