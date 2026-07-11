Wenn die Three Lions in Miami gegen Norwegen auflaufen, müssen sich die England-Fans zuhause in den Pubs keine Sorgen um die Sperrstunde machen.

London (dpa) – Egal, wie lange es dauert: Zum Viertelfinalspiel gegen Norwegen heute Abend dürfen England-Fans bis zum Schluss im Pub bleiben. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Regierung in London. Zusätzlich zu der bereits verlängerten Sperrstunde bis 2 Uhr morgens werde eine flexible Regelung in England und Wales gelten. Normalerweise ist um 23 Uhr Zapfenstreich.

Die Pubs dürfen demnach bis 30 Minuten nach Abpfiff aufbleiben, so der Bericht. Damit soll etwaigen wetterbedingten Verzögerungen beim Spielstart vorgebeugt werden, wie sie beim Achtelfinale gegen Mexiko auftraten. Regulärer Anpfiff beim Spiel England gegen Norwegen in Miami ist um 22 Uhr britischer Zeit (23 Uhr MESZ).

«England-Fans verdienen es, jede Minute des Viertelfinalspiels gemeinsam anzuschauen und das ist genau das, was die Verlängerung garantiert», sagte Polizei-Staatssekretärin Sarah Jones einer Mitteilung zufolge. Sie hoffe, Pubs und Bars in ganz England und Wales werden am Samstagabend voll sein, wenn man dem Titel hoffentlich einen Schritt näher kommen werde, so die Staatssekretärin.