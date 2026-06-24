WM-Tabellenrechner Gruppe K und L – wer kommt wie weiter?

England, Ghana und Portugal haben sich in Position gebracht, doch fix qualifiziert ist bislang nur Kolumbien. Für ein Team wird die WM sicher nach der Vorrunde enden.

Foxborough (dpa) – Die Nullnummer von Titelanwärter England gegen Außenseiter Ghana war fußballerisch schwere Kost. Doch mit dem Remis können die Three Lions von Trainer Thomas Tuchel ebenso wie der Gegner aus Afrika für die K.o.-Runde planen. In Gruppe K ist Kolumbien durch. Ein Blick auf die Szenarien.

Gruppe K

Kolumbien (4:1 Tore, 6 Punkte) hat sich vorzeitig für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

- Ein Sieg oder Remis gegen Portugal reicht zum Gruppensieg.

Portugal (6:1 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Remis gegen Kolumbien.

- mit einer Niederlage gegen Kolumbien, wenn DR Kongo nicht gegen Usbekistan gewinnt.

- mit einer Niederlage gegen Kolumbien, wenn DR Kongo gegen Usbekistan gewinnt und nicht die Tordifferenz gegenüber Portugal aufholt.

- mit einer Niederlage gegen Kolumbien, wenn DR Kongo gegen Usbekistan gewinnt, die Tordifferenz gegenüber Portugal aufholt und Portugal als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

DR Kongo (1:2 Tore, 1 Punkt) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Usbekistan, wenn Portugal gegen Kolumbien verliert und DR Kongo die Tordifferenz gegenüber Portugal aufholt.

- mit einem Sieg gegen Usbekistan, wenn Portugal gegen Kolumbien verliert, DR Kongo nicht die Tordifferenz gegenüber aufholt, aber als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

- mit einem Sieg gegen Usbekistan, wenn Portugal gegen Kolumbien mindestens einen Punkt holt und DR Kongo als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

- mit einem Remis gegen Usbekistan, wenn DR Kongo als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

Usbekistan (1:8 Tore, 0 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen DR Kongo, wenn Usbekistan als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

Gruppe J:

England (4:2 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Remis gegen Panama.

- mit einer Niederlage gegen Panama, wenn Ghana gegen Kroatien gewinnt oder Remis spielt.

- mit einer Niederlage gegen Panama, wenn Kroatien gegen Ghana gewinnt und England das bessere Torverhältnis als Ghana hat.

- mit einer Niederlage gegen Panama, wenn Kroatien gegen Ghana gewinnt, Ghana im Vergleich zu England das bessere Torverhältnis hat und England über die acht besten Dritten weiterkommt.

Ghana (1:0 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Remis gegen Kroatien.

- mit einer Niederlage gegen Kroatien, wenn England gegen Panama verliert und Ghana das bessere Torverhältnis hat als England.

- mit einer Niederlage gegen Kroatien, wenn England gegen Panama verliert, Ghana das schlechtere Torverhältnis als England hat und als einer der acht besten Dritten weiterkommt.

Kroatien (3:4 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Ghana.

- mit einem Remis gegen Ghana, wenn England gegen Panama verliert und das schlechtere Torverhältnis als Kroatien hat.

- mit einem Remis oder einer Niederlage gegen Ghana, wenn Kroatien als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

Panama (0:2 Tore, 0 Punkte) ist vorzeitig ausgeschieden.

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Das sind die Kriterien bei Punktgleichheit:

1. größere Anzahl Punkte in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

2. bessere Tordifferenz in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

3. höhere Anzahl geschossener Tore in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

Wenn dies zu keiner Entscheidung führt, werden die folgenden Kriterien herangezogen:

4. bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

5. höhere Anzahl geschossener Tore in allen Gruppenspielen

6. Fairplay-Wertung

7. Weltrangliste

Wenn bei einem Dreiervergleich nach den Kriterien 1 bis 3 nur noch zwei Teams gleichauf sind, wird vor der Anwendung von 4. zunächst das direkte Duell der beiden Teams unter den Kriterien 1 bis 3 betrachtet.