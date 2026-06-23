WM-Tabellenrechner Gruppe I und J – wer kommt wie weiter?

Argentinien, Frankreich und Norwegen haben vorzeitig die Tickets für die K.o.-Runde gelöst. Andere Teams müssen zittern. Eine Mannschaft ist vorzeitig ausgeschieden.

Arlington (dpa) – In den WM-Gruppen I und J herrschen einigermaßen klare Verhältnisse. Weltmeister Argentinien mit Lionel Messi, Vize-Weltmeister Frankreich um Starspieler Kylian Mbappé sowie die Norweger mit Torjäger Erling Haaland stehen nach jeweils zwei Siegen vorzeitig in der K.o.-Runde. Die anderen Teams müssen bangen. Für ein Team ist schon alles vorbei.

Gruppe I

Argentinien (5:0 Tore, 6 Punkte) hat sich vorzeitig als Gruppensieger für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

Österreich (3:3 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Remis gegen Algerien.

- mit einer Niederlage gegen Algerien, wenn Österreich als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Algerien (2:4 Tore, 3 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Österreich.

- mit einem Remis oder einer Niederlage gegen Österreich, wenn Algerien als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Jordanien (2:5 Tore, 0 Punkte) ist vorzeitig ausgeschieden.

Gruppe J:

Frankreich (6:1 Tore, 6 Punkte) hat sich vorzeitig für das Sechzehntelfinale qualifiziert und wird Gruppensieger...

- bei einem Sieg oder Remis gegen Norwegen.

Norwegen (7:3 Tore, 6 Punkte) hat sich vorzeitig für das Sechzehntelfinale qualifiziert und wird Gruppensieger...

- bei einem Sieg gegen Frankreich.

Senegal (2:6 Tore, 0 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder einem Remis gegen Irak, wenn Senegal als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Irak (1:7 Tore, 0 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Senegal, wenn Irak als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Das sind die Kriterien bei Punktgleichheit:

1. größere Anzahl Punkte in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

2. bessere Tordifferenz in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

3. höhere Anzahl geschossener Tore in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

Wenn dies zu keiner Entscheidung führt, werden die folgenden Kriterien herangezogen:

4. bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

5. höhere Anzahl geschossener Tore in allen Gruppenspielen

6. Fairplay-Wertung

7. Weltrangliste

Wenn bei einem Dreiervergleich nach den Kriterien 1 bis 3 nur noch zwei Teams gleichauf sind, wird vor der Anwendung von 4. zunächst das direkte Duell der beiden Teams unter den Kriterien 1 bis 3 betrachtet.