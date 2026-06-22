WM-Tabellenrechner Gruppe G und H – wer kommt wie weiter?

Spanien und Ägypten sind dem Weiterkommen bei der WM ganz nah. Für Belgien und Uruguay könnte es eng werden. Das sind die Konstellationen in den Gruppen G und H.

Inglewood (dpa) – Europameister Spanien und Ägypten haben mit ihren Siegen den Grundstein für das Weiterkommen bei der Fußball-WM gelegt. Alle anderen Teams der Gruppen G und H stehen am dritten und letzten Spieltag mächtig unter Druck. Die Konstellationen vor dem Finale in der Nacht zum Samstag.

Gruppe G

Ägypten (4:2 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Unentschieden gegen den Iran.

- mit einer Niederlage gegen den Iran, wenn Belgien nicht gegen Neuseeland gewinnt.

- mit einer Niederlage gegen den Iran, wenn Belgien gegen Neuseeland gewinnt und Ägypten als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Der Iran (2:2 Tore, 2 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Ägypten.

- mit einem Unentschieden gegen Ägypten, wenn Belgien unentschieden gegen Neuseeland spielt und der Iran insgesamt mehr Tore als Belgien geschossen hat.

- mit einem Unentschieden gegen Ägypten, wenn Belgien unentschieden gegen Neuseeland spielt, der Iran insgesamt weniger Tore als Belgien geschossen hat, aber als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- mit einem Unentschieden gegen Ägypten, wenn es einen Sieger in der Partie Belgien gegen Neuseeland gibt und der Iran als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- mit einer Niederlage gegen Ägypten, wenn Belgien gegen Neuseeland gewinnt und der Iran als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.



- mit einer Niederlage gegen Ägypten, wenn Belgien gegen Neuseeland unentschieden spielt, der Iran die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Neuseeland hat und als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- mit einer Niederlage gegen Ägypten, wenn Neuseeland gegen Belgien gewinnt, der Iran die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Belgien hat und als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Belgien (1:1 Tore, 2 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Neuseeland.

- mit einem Unentschieden gegen Neuseeland, wenn der Iran unentschieden gegen Ägypten spielt und Belgien insgesamt mehr Tore als der Iran geschossen hat.

- mit einem Unentschieden gegen Neuseeland, wenn der Iran unentschieden gegen Ägypten spielt, Belgien insgesamt weniger Tore als der Iran geschossen hat, aber als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- mit einem Unentschieden gegen Neuseeland, wenn der Iran gegen Ägypten gewinnt und Belgien als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

- mit einer Niederlage gegen Neuseeland, wenn der Iran gegen Ägypten verliert, Belgien eine bessere Tordifferenz als der Iran hat und als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Neuseeland (3:5 Tore, 1 Punkt) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Belgien, wenn der Iran nicht gegen Ägypten gewinnt.

- mit einem Sieg gegen Belgien, wenn der Iran gegen Ägypten gewinnt und Neuseeland als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- bei einem Unentschieden gegen Belgien, wenn der Iran gegen Ägypten verliert, Neuseeland die bessere Tordifferenz als der Iran hat und als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Gruppe H:

Spanien (4:0 Tore, 4 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Uruguay.

- bei einer Niederlage gegen Uruguay, wenn Kap Verde nicht gegen Saudi-Arabien gewinnt.

- bei einer Niederlage gegen Uruguay, wenn Kap Verde gegen Saudi-Arabien gewinnt, aber Spanien als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Uruguay (3:3 Tore, 2 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Spanien.

- mit einem Unentschieden gegen Spanien, wenn Kap Verde unentschieden gegen Saudi-Arabien spielt und Uruguay insgesamt mehr Tore als Kap Verde geschossen hat.

- mit einem Unentschieden gegen Spanien, wenn Kap Verde unentschieden gegen Saudi-Arabien spielt, Uruguay insgesamt weniger Tore als Kap Verde geschossen hat, aber als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- mit einem Unentschieden gegen Spanien, wenn es einen Sieger in der Partie Kap Verde gegen Saudi-Arabien gibt und Uruguay als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- mit einer Niederlage gegen Spanien, wenn Kap Verde gegen Saudi-Arabien gewinnt und Uruguay als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- mit einer Niederlage gegen Spanien, wenn Kap Verde gegen Saudi-Arabien Unentschieden spielt, Uruguay die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Saudi-Arabien hat und als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- mit einer Niederlage gegen Spanien, wenn Saudi-Arabien gegen Kap Verde gewinnt, Uruguay die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Kap Verde hat und als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Kap Verde (2:2 Tore, 2 Punkte) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien.

- mit einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien, wenn Uruguay unentschieden gegen Spanien spielt und Kap Verde insgesamt mehr Tore als Uruguay geschossen hat.

- mit einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien, wenn Uruguay unentschieden gegen Saudi-Arabien spielt, Kap Verde insgesamt weniger Tore als Uruguay geschossen hat, aber als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- mit einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien, wenn Uruguay gegen Spanien gewinnt und Kap Verde als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt.

- mit einer Niederlage gegen Saudi-Arabien, wenn Uruguay gegen Spanien verliert, Kap Verde eine bessere Tordifferenz als Uruguay hat und als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Saudi-Arabien (1:5 Tore, 1 Punkt) kommt weiter...

- mit einem Sieg gegen Kap Verde, wenn Uruguay nicht gegen Spanien gewinnt.

- mit einem Sieg gegen Kap Verde, wenn Uruguay gegen Spanien gewinnt, aber Saudi-Arabien als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

- bei einem Unentschieden gegen Kap Verde, wenn Uruguay gegen Spanien verliert, Saudi-Arabien die bessere Tordifferenz als Uruguay hat und als einer der besten acht Gruppendritten weiterkommt.

Das sind die Kriterien bei Punktgleichheit:

1. größere Anzahl Punkte in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

2. bessere Tordifferenz in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

3. höhere Anzahl geschossener Tore in den Spielen zwischen den betroffenen Teams

Wenn dies zu keiner Entscheidung führt, werden die folgenden Kriterien herangezogen:

4. bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

5. höhere Anzahl geschossener Tore in allen Gruppenspielen

6. Fairplay-Wertung

7. Weltrangliste

Wenn bei einem Dreiervergleich nach den Kriterien 1 bis 3 nur noch zwei Teams gleichauf sind, wird vor der Anwendung von 4. zunächst das direkte Duell der beiden Teams unter den Kriterien 1 bis 3 betrachtet.