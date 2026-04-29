Fußball WM-Debatte: Was spricht für Irans Teilnahme, was dagegen? dpa 29.04.2026, 10:40 Uhr

i Iranische Nationalspieler zeigen Bilder von Kindern, die bei einem Angriff der USA und Israels auf den Iran getötet worden sein sollen. (Archivbild) Riza Ozel. DPA

Sechs Wochen vor Turnierstart ist unklar: Wird der Iran trotz des Kriegs bei der WM in den USA dabei sein? Ein Vorfall befeuert die Diskussion. Eine Übersicht über die Argumente für beide Szenarien.

Vancouver (dpa) – Auf dieses eine Foto musste Gianni Infantino verzichten. Breit grinsend posierte der FIFA-Chef in Vancouver mit allen Verbandspräsidenten aus Asien, deren Teams sich für die WM im Sommer qualifiziert haben. Doch ein Vertreter aus dem Iran fehlte beim Kongress des Kontinentalverbands AFC an seiner Seite.







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