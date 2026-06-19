Während der WM boomt das Wettgeschäft. Brasiliens Regierung verschärft nun das Vorgehen gegen illegale Anbieter - und will deren Gelder für den Kampf gegen organisierte Kriminalität verwenden.

Brasília (dpa) – Brasiliens Regierung will stärker gegen illegale Wettanbieter vorgehen und deren Gelder für die öffentliche Sicherheit verwenden. «Wir werden jede illegale Wette in diesem Land mit allen möglichen Mitteln bekämpfen», sagte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Dekrets. Die Maßnahme fällt in eine Zeit besonders hoher Wettumsätze während der laufenden Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Gelder für Sicherheitsfonds

Nach den neuen Regeln können Behörden Vermögenswerte von Betreibern illegaler Online-Wetten einfrieren lassen. Bestätigt sich der Verdacht in einem Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, sollen die Mittel dem Nationalen Fonds für öffentliche Sicherheit zufließen. Nach Regierungsangaben sollen sie unter anderem im Kampf gegen organisierte Kriminalität eingesetzt werden.

Die Regelung soll den Behörden ermöglichen, gezielter gegen nicht lizenzierte Wettanbieter vorzugehen. Die Rechte der Wettkunden sollen dabei gewahrt bleiben.

Der Vorstoß erfolgt einen Tag nach der Operation «Conto da Sorte» (etwa: «Glücks-Los») gegen ein mutmaßliches Netzwerk illegaler Wettanbieter. Nach Angaben der Ermittler wurden über die Plattformen Milliardensummen bewegt. Untersucht werden unter anderem Vorwürfe der Geldwäsche, des illegalen Glücksspiels und der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wie das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die Ermittler berichtete.

Wettgeschäft boomt während der WM

Große Turniere wie die WM gelten als wichtigste Umsatztreiber der Branche. Nach Schätzungen des Deutschen Sportwettenverbandes werden allein in Deutschland während der WM Wetten im Umfang von rund einer Milliarde Euro platziert. Zugleich warnen Behörden und Suchtexperten vor dem anhaltenden Problem illegaler Wettangebote.