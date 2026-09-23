Dietmar Hamann sieht keine lange Zukunft für Florian Wirtz in Liverpool. Auf dessen Leistungen im DFB-Dress ist er gespannt.

München (dpa) – Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann ist bei den anstehenden Länderspielen vor allem auf die Leistungen von Florian Wirtz gespannt. «Da sind mittlerweile auch die Engländer drauf gekommen, dass das aussieht wie ein großes Missverständnis, was da passiert ist zwischen Liverpool und Wirtz», sagte Hamann in München.

«Und deswegen wird es interessant sein, wie er sich verkauft. Weil wenn das in Liverpool so weitergeht, dann wird da, könnte ich mir vorstellen, irgendwann die Reißleine gezogen.»

Rat von Matthäus

Wirtz war vor einem Jahr für rund 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt, hat die Erwartungen an der Anfield Road bislang aber nicht erfüllt. Hamann, einst selbst Profi in Liverpool, kritisierte, dass Wirtz «im letzten Drittel viel zu selten den Unterschied» mache. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus empfahl Wirtz dagegen, «sich den Problemen, die er vielleicht noch hat, zu stellen und sich durchzubeißen».

Wirtz wird in den ersten beiden Länderspielen in den Niederlanden am Donnerstag und drei Tage später gegen Griechenland noch nicht dabei sein. Er gehört erst zum zweiten Teil des XXL-Kaders, den der neue Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert hat. Wirtz kommt damit in den Partien gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober) zum Einsatz.