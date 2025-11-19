Alpenrepublik fährt zur WM Wie auf Schalke: Rangnicks großer Triumph mit Österreich dpa 19.11.2025, 12:34 Uhr

i Österreich - Bosnien-Herzegowina Georg Hochmuth. DPA

Der deutsche Trainer feiert mit Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998. Dem Coach hilft ein Glücksbringer, Rekordspieler Arnautovic macht kuriose Vorschläge.

Wien (dpa) - Als der historische Triumph von Wien perfekt war, fiel Michael Gregoritsch auf die Knie. Österreichs Torschütze begrub das Gesicht in seinen Händen, ehe zahlreiche Teamkollegen heran rauschten und sich freudestrahlend auf ihn stürzten. Erstmals seit 1998 fährt die Alpenrepublik wieder zu einer Fußball-WM.







