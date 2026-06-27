Vier Plätze sind in der WM-Zwischenrunde noch offen. Darum geht es zum Abschluss der Gruppenphase.

East Rutherford (dpa) – Deutschland kennt seinen Gegner im Sechzehntelfinale – und auch sonst sind bei der Fußball-WM reichlich Entscheidungen kurz vor Abschluss der Gruppenphase gefallen. Insgesamt 28 von 32 Teams für die erste K.-o.-Runde stehen bereits fest. In der Tabelle der besten Gruppendritten müssen aber noch einige Mannschaften zittern. Ein Überblick vor den letzten sechs Vorrundenspielen heute:

Die fixen K.-o.-Duelle

Das deutsche Team bekommt es in der Zwischenrunde am Montag in Foxborough bei Boston mit Paraguay zu tun. Die Südamerikaner hatten in ihrer Gruppe D den dritten Platz belegt. Neben dem Duell der DFB-Auswahl gibt es schon weitere acht Paarungen, die komplett fix sind:

Deutschland – Paraguay

Frankreich – Schweden

Südafrika – Kanada

Niederlande – Marokko

USA – Bosnien-Herzegowina

Brasilien – Japan

Elfenbeinküste – Norwegen

Argentinien – Kap Verde

Australien – Ägypten

So ist die Situation bei den Gruppendritten

Dass der Iran nicht über ein 1:1 gegen Ägypten hinauskam, sorgte für Jubel beim Senegal. Acht Stunden nach dem eigenen 5:0 über den Irak stand fest, dass die Afrikaner sich den Platz in der K.-o.-Runde über die Wertung der besten Gruppendritten gesichert haben. In diesem Ranking kommen insgesamt acht der zwölf Teams weiter, die die Vorrunde auf dem dritten Platz beendet haben.

Drei Plätze werden hier heute noch vergeben. Der Iran muss mit drei Punkten und 3:3 Toren hoffen, dass ein drittplatziertes Team aus den Gruppen K, L und J schlechter ist. Schottland steht mit drei Punkten und 1:4 Toren hingegen vor dem Aus – sobald nur noch ein Gruppendritter besser abschneidet, ist der Traum vom Weiterkommen vorbei. Uruguay ist sicher ausgeschieden.

Das ist das aktuelle Ranking der Gruppendritten:

Platz Nation (Gruppe) Spiele Torverhältnis Punkte 1. Schweden (F)* 3 7:7 4 2. Ecuador (E)* 3 2:2 4 3. Bosnien-Herzegowina (B)* 3 5:6 4 4. Paraguay (D)* 3 2:4 4 5. Senegal (I)* 3 8:6 3 6. Iran (G) 3 3:3 3 7. Kroatien (L) 2 3:4 3 8. Südkorea (A) 3 2:3 3 9. Algerien (J) 2 2:4 3 10. Schottland (C) 3 1:4 3 11. Uruguay (H)# 3 3:4 2 12. DR Kongo (K) 2 1:2 1

* als einer der acht besten Gruppendritten sicher qualifiziert

# sicher ausgeschieden

So endet die Vorrunde: Ausnahmefall Österreich gegen Algerien

In der Nacht zum Sonntag (4.00 Uhr/MESZ) finden die letzten beiden Spiele der auf 72 Partien ausgedehnten Vorrunde statt. Während es für Gruppensieger Argentinien und die bereits ausgeschiedenen Jordanier um nichts mehr geht, könnte das Duell zwischen Österreich und Algerien zum ganz großen Taktieren werden.

Klar ist schon jetzt: Beiden Teams wird ein Remis genügen, um sicher das Ticket für die erste K.-o.-Runde zu lösen. Doch der Fall hat noch zwei zusätzliche Besonderheiten. Zum einen: Österreich könnte – je nach Ausgang der ersten beiden WM-Doppelpacks am Samstag – auch mit einer knappen Niederlage weiterkommen.

Doch warum sollte das in ihrem Interesse sein? Da kommt die zweite Besonderheit ins Spiel. Für das Team von Ralf Rangnick könnte es von Vorteil sein, die Tabelle als Dritter statt als Zweiter abzuschließen. Das geht nur mit einer Niederlage.

Der Zweite bekommt es im Sechzehntelfinale mit Europameister Spanien zu tun. Als Dritter der Gruppe J hingegen sind die Schweiz und Belgien zwei konkrete Optionen – beide sind auf dem Papier deutlich einfachere Gegner.