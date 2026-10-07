Nach dem frühen WM-Aus ist Deutschland aus den Top Ten der FIFA-Weltrangliste gefallen. Auch unter dem neuen Trainer geht es nicht aufwärts.

Zürich (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in der Weltrangliste an Boden verloren. In dem vom Weltverband FIFA veröffentlichten Ranking findet sich die DFB-Auswahl auf Platz 13 wieder – und damit einen Rang schlechter als nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale. Unter Klopp hatte Deutschland in vier Spielen der Nations League nur einen Sieg geholt.

Weltmeister Spanien baute seinen Vorsprung weiter aus. Auf den Plätzen zwei und drei liegen weiterhin Argentinien und Frankreich, England folgt als Vierter. Trotz des Wirbels um die Ausbootung von Superstar Cristiano Ronaldo machte Portugal den größten Sprung in den Top Ten. Der Ex-Europameister verbesserte sich vom siebten auf den fünften Rang.