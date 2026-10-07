Fußball
Weltrangliste: DFB-Auswahl rutscht auch unter Klopp ab
Griechenland - Deutschland
Bundestrainer Jürgen Klopp holte bisher einen Sieg.
Christian Charisius. DPA

Nach dem frühen WM-Aus ist Deutschland aus den Top Ten der FIFA-Weltrangliste gefallen. Auch unter dem neuen Trainer geht es nicht aufwärts.

Lesezeit 1 Minute

Zürich (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat auch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp in der Weltrangliste an Boden verloren. In dem vom Weltverband FIFA veröffentlichten Ranking findet sich die DFB-Auswahl auf Platz 13 wieder – und damit einen Rang schlechter als nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale. Unter Klopp hatte Deutschland in vier Spielen der Nations League nur einen Sieg geholt.

Weltmeister Spanien baute seinen Vorsprung weiter aus. Auf den Plätzen zwei und drei liegen weiterhin Argentinien und Frankreich, England folgt als Vierter. Trotz des Wirbels um die Ausbootung von Superstar Cristiano Ronaldo machte Portugal den größten Sprung in den Top Ten. Der Ex-Europameister verbesserte sich vom siebten auf den fünften Rang.

© dpa-infocom, dpa:261007-930-805155/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Jetzt abonnieren!
Newsletter zu den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren