Durch das Ausscheiden in der Runde der letzten 32 Teams bei der WM gehört die deutsche Nationalmannschaft in der Weltrangliste nicht mehr zu den Top Ten.

Berlin (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem vorzeitigen Scheitern bei der Weltmeisterschaft in der Weltrangliste vom zehnten auf den zwölften Platz zurückgefallen. Das geht aus der neuesten Rangliste der FIFA hervor, die der Weltverband nach dem WM-Finale zwischen dem neuen Weltmeister Spanien und Argentinien veröffentlichte. Die DFB-Auswahl war bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko bereits im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen gegen Paraguay ausgeschieden.

Spanien übernahm nach dem 1:0-Sieg im Finale am Sonntag auch die Führung in der Weltrangliste vom entthronten Champion Argentinien. Dritter ist weiterhin Frankreich, auf Platz vier folgt England, das im kleinen Finale mit 6:4 gegen die Franzosen gewonnen hatte.

Fünfter ist der im Achtelfinale mit 1:2 gegen Norwegen ausgeschiedene Rekordweltmeister Brasilien vor Marokko. Portugal, Belgien, die Niederlande, Mexiko und Kolumbien stehen ebenfalls noch vor der deutschen Mannschaft. Das WM-Überraschungsteam aus Norwegen machte durch das Erreichen des Viertelfinales einen Sprung um zwölf Plätze auf den 19. Rang.