Nach dem gelösten EM-Ticket stehen für die deutsche U21-Nationalmannschaft wichtige Prüfungen an. Der Start in die Länderspielphase verläuft nicht glücklich.

Düsseldorf (dpa) – Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss wegen diverser Verletzungen für den Jahresabschluss umplanen. A-Nationalspieler Mika Baur (Celtic Glasgow), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) und Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg) fallen für die Länderspiele am Freitag in Essen gegen Belgien und vier Tage später in Kroatien aus. Fraglich ist, ob Karim Coulibaly (Racing Straßburg) zum Aufgebot stoßen kann. Der Verteidiger hat laut U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo Krankheitssymptome.

Karl, Bischof & Co. fehlen wegen A-Nationalmannschaft

Für Ullrich (Schlüsselbeinbruch) wurde Tom Rothe von Union Berlin nachnominiert, den Platz von Baur (Sprunggelenk) nimmt Kofi Amoako vom Hamburger SV ein. Anstelle von Ibrahimovic rückt Maurice Krattenmacher von der SV Elversberg ins Aufgebot. Auf ein halbes Dutzend Kandidaten hatte Di Salvo wegen Verletzungen oder Aufbautrainings ohnehin verzichten müssen. Zudem sind sechs Akteure um die Münchner Lennart Karl und Tom Bischof in der A-Nationalmannschaft dabei.

Es gebe dadurch wieder «einen großen Umbruch in der Mannschaft», sagte Di Salvo. «Aber das macht auch den Reiz der Nationalmannschaften auch aus, immer wieder neuen Spielern die Möglichkeit zu geben.» Der zuletzt verletzt fehlende Dennis Seimen (VfB Stuttgart) wird nach seiner Rückkehr ebenso in einem Spiel zum Einsatz kommen wie Mio Backhaus (SC Freiburg). Beide Torhüter kämpfen um den Platz als Nummer 1.

Kampf um die letzten EM-Tickets

Wie die deutsche U21 hatten sich auch Belgien und Kroatien als Gruppensieger für die EM-Endrunde im kommenden Sommer qualifiziert. «Das sind zwei wichtige Spiele für uns», sagte Di Salvo. «Wir haben eine gute Qualifikation gespielt mit 27 von 30 Punkten und trotzdem wissen wir, dass wir eine Mannschaft in der Entwicklung sind.»

Die U21-Europameisterschaft findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Die EM-Gruppen werden am 26. November 2026 in Belgrad ausgelost. Die letzten 4 von insgesamt 16 EM-Tickets werden in der aktuellen Länderspielphase in den Playoffs vergeben.