Der Tod der Frau von Ex-Nationaltrainer Ronald Koeman hat in den Niederlanden viele bewegt. Auch das Nationalteam ist davon beeinflusst.

Amsterdam (dpa) – Der Tod von Bartina Koeman, der Ehefrau von Ex-Bondscoach Ronald Koeman, hat auch Auswirkungen auf die Vorbereitung der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel gegen Deutschland. Um den langjährigen Mitarbeitern von Ronald Koeman die Chance zu geben, an diesem Mittwoch an der Beerdigung von dessen Frau teilzunehmen, wurden die Pressekonferenz und das Abschlusstraining des Oranje-Teams verschoben.

Der neue Bondscoach Xavi spricht nun schon um 11.00 Uhr mit den Medien. Das Training wurde auf 17.30 Uhr verlegt. Die Elftal empfängt Deutschland am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam zum Auftakt der Nations League. Sowohl für Xavi als auch Jürgen Klopp ist es das erste Länderspiel als Nationaltrainer.

Ronald Koeman war nach der enttäuschenden Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mit dem Zwischenrunden-Aus gegen Marokko zurückgetreten. Seine Frau Bartina war in der vergangenen Woche im Alter von 65 Jahren gestorben. Sie litt seit einigen Jahren unter chronischem Brustkrebs.