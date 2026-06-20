Paraguays Galarza sorgt gegen die Türkei nicht nur mit seinem Tor für Gesprächsstoff. Denn während des WM-Spiels trägt er plötzlich die Uhr des Schiedsrichters. Was TV-Experte Ittrich dazu sagt.

Santa Clara (dpa) – Paraguays Matías Galarza hat im WM-Spiel gegen die Türkei nicht nur wegen seines Siegtors zum 1:0 für Aufsehen gesorgt. Der 24-Jährige verblüffte unter anderem auch Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich, weil er die während des Spiels auf den Rasen gefallene Uhr des Unparteiischen Iván Barton kurzerhand an sich nahm und nicht umgehend zurückgab.

«Ich meine, was geht in so einem Spieler vor? Also bei aller Liebe», sagte Ittrich bei MagentaTV. «Was ist mit ihm? Ich weiß es nicht.»

Barton hatte die Partie kurz vor der Halbzeit unterbrochen, nachdem Paraguay-Angreifer Isidro Pitta auf dem Boden liegengeblieben war. Anschließend wollte der Schiedsrichter eine Rudelbildung unterbinden. Dabei verlor er die Uhr.

Galarza fand sie, hob sie auf und legte sie sich selbst um. Erst etwas später gab er sie dem Spielleiter zurück. Bestraft wurde die Aktion nicht, obwohl der Angreifer bereits zuvor Gelb gesehen hatte. Für die Türkei bedeutete die Niederlage das vorzeitige Aus.